IMF専務理事　トランプ関税が財インフレ押し上げ、今年の成長率2.4%予想

IMFのゲオルギエワ専務理事は米関税政策が米国の財インフレを押し上げたと指摘。



米国の財インフレはトランプ関税政策によっていくらか影響を受けている。インフレ全体は緩和しているが、貿易政策の影響は依然として残っている。インフレが引き続き低下し労働市場が安定しているとすれば、FRBは政策金利を3.25%～3.50%に引き下げる余地があると考える。



貿易めぐる不確実性が経済成長の足かせとなる可能性があるものの、2026年の米国の経済成長率は2.4%と昨年2.2%から加速すると予想。失業率は27年にかけ4%近辺で推移すると見ている。人口増加率鈍化を反映し、雇用の伸びはパンデミック前の半分以下に減速する可能性が高い。

