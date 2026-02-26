◆「堺プロレス第一弾」（２３日、大阪・堺サンスクエア）

“永遠の邪道”大仁田厚が２３日、大阪府堺市の堺サンスクエアで開催された「堺プロレス第一弾」に参戦した。

大仁田は、１月１８日に広島市内の試合中に首を負傷し一時動けなくなり、頚椎損傷で全治２週間と診断された。

負傷した広島大会以来の試合となった大仁田は、メインイベントの「史上最長１０００ｍ有刺鉄線仕様！２面ノーロープ有刺鉄線デンジャラスボード」でＢＡＤＭＡＸ藤永、谷嵜なおきと組んで雷神矢口、スミヒデアキ、枚方兄さんとストリートファイトで対戦した。

試合は、スミが有刺鉄線を脚に巻いたバズソーキックで藤永をマットに沈め、大仁田組は敗れた。

試合後、大仁田はマイクを握ると「満足な試合ができず、すみませんでした！」と頭を下げた。さらに大仁田は「人生負けることもあるだろ。奥さんからドヤされてへこむこともあるだろう！だけど、次勝てば良いんじゃ！」とほえた。

◆２・２３堺全成績

▼第１試合シングルマッチ１５分１本勝負

ハツシマ（７分０５秒 逆エビ固め）ブラバス●

▼第２試合 異種格闘技対決 ３分３Ｒ

○池本誠知（３Ｒ ２分１６秒 ラ・マヒストラル）レイパロマ●

▼第３試合 タッグマッチ１５分１本勝負

○佐野直、キラアン（８分１９秒 体固め）守屋博昭、馬頭ほかげ●

▼第４試合 試合前抽選タッグマッチ２０分１本勝負

小山寛大、○木下亨平（８分３４秒 ジャパニーズ・レッグロールクラッチ）バイオレンスドラゴン●、菊池悠斗

▼セミファイナル３０分１本勝負

〇ウナギ・サヤカ（１２分４４秒 城門突破）櫻井裕子●

▼メインイベント 史上最長１０００ｍ有刺鉄線仕様！２面ノーロープ有刺鉄線デンジャラスボード ６人タッグマッチ時間無制限１本勝負、

雷神矢口、○スミヒデアキ、枚方兄さん（１７分３８秒 ボブワイヤーバズソーキックからの体固め）大仁田厚、ＢＡＤＭＡＸ藤永●、谷嵜なおき