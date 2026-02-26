頸椎損傷以来の試合となった大仁田厚（写真提供・大仁田屋）

◆「堺プロレス第一弾」（２３日、大阪・堺サンスクエア）

　“永遠の邪道”大仁田厚が２３日、大阪府堺市の堺サンスクエアで開催された「堺プロレス第一弾」に参戦した。

　大仁田は、１月１８日に広島市内の試合中に首を負傷し一時動けなくなり、頚椎損傷で全治２週間と診断された。

　負傷した広島大会以来の試合となった大仁田は、メインイベントの「史上最長１０００ｍ有刺鉄線仕様！２面ノーロープ有刺鉄線デンジャラスボード」でＢＡＤＭＡＸ藤永、谷嵜なおきと組んで雷神矢口、スミヒデアキ、枚方兄さんとストリートファイトで対戦した。

　試合は、スミが有刺鉄線を脚に巻いたバズソーキックで藤永をマットに沈め、大仁田組は敗れた。

　試合後、大仁田はマイクを握ると「満足な試合ができず、すみませんでした！」と頭を下げた。さらに大仁田は「人生負けることもあるだろ。奥さんからドヤされてへこむこともあるだろう！だけど、次勝てば良いんじゃ！」とほえた。

　◆２・２３堺全成績

　▼第１試合シングルマッチ１５分１本勝負

ハツシマ（７分０５秒　逆エビ固め）ブラバス●

　▼第２試合　異種格闘技対決　３分３Ｒ

○池本誠知（３Ｒ　２分１６秒　ラ・マヒストラル）レイパロマ●

　▼第３試合　タッグマッチ１５分１本勝負

○佐野直、キラアン（８分１９秒　体固め）守屋博昭、馬頭ほかげ●

　▼第４試合　試合前抽選タッグマッチ２０分１本勝負

小山寛大、○木下亨平（８分３４秒　ジャパニーズ・レッグロールクラッチ）バイオレンスドラゴン●、菊池悠斗

　▼セミファイナル３０分１本勝負

〇ウナギ・サヤカ（１２分４４秒　城門突破）櫻井裕子●

　▼メインイベント　史上最長１０００ｍ有刺鉄線仕様！２面ノーロープ有刺鉄線デンジャラスボード　６人タッグマッチ時間無制限１本勝負、

雷神矢口、○スミヒデアキ、枚方兄さん（１７分３８秒　ボブワイヤーバズソーキックからの体固め）大仁田厚、ＢＡＤＭＡＸ藤永●、谷嵜なおき