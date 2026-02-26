◆オープン戦 タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レイクランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）

ブルージェイズの岡本和真内野手は２５日（日本時間２６日）、オープン戦初の遠征となる敵地タイガース戦に「５番・三塁」で先発。１２３メートルの特大中飛など、今オープン戦最多の３打席に立ち、ラッキーな二塁打を含む２打数１安打１死球１得点だった。

２日前の”メジャー１号”に続き、順調に調整を進める岡本に対し、シュナイダー監督は「ここ数日のカズに、感心している。彼は、物事を早くも取得し始めている。プレーの意図だったり、（新しい）試みだったり。三塁でもいいプレーがあった」と目を細めた。

４２０フィート（１２８メートル）の深い中堅を持つタ軍本拠コメリカパークと同じ形状の敵地球場で、中飛になった第３打席の特大中飛についても「他の多くの球場だったら、たぶん、ホームランだったと思う」と、そのパワーにも満足そうだ。

岡本は、第１打席に右手甲に死球を受け、ヒヤリとさせられる場面も。「春季キャンプの嫌な部分。変化球がこすったようだが、彼は大丈夫」とシュナイダー監督は軽傷だったとした。

ＷＢＣでチームを一時離脱するため、岡本の当地での出場予定はあと１試合。２６日（同２７日）本拠でのマーリンズ戦は、初の連戦となる。エースのガウスマンが先発し、スプリンガーも今春初出場の予定で、来月２７日の本拠開幕戦（対アスレチックス）のスタメンを予感させる顔ぶれとなる見込み。ＷＢＣ大会に弾みをつける快打で、充実の春季キャンプ前半戦を締めくくりたい。