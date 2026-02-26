【ワシントン＝淵上隆悠】米国の野党・民主党が、２４日に一般教書演説を行ったトランプ大統領や与党・共和党への対決姿勢を鮮明にしている。

１１月の中間選挙に向け、トランプ氏が誇示する成果を虚偽だと指摘し、上下両院の主導権を独占されている現状の打破を目指している。

物価高を指摘

民主党はトランプ氏の一般教書演説に対する「反対演説」を、バージニア州のアビゲイル・スパンバーガー知事に任せた。昨年１１月の州知事選で共和党からポストを奪ったスパンバーガー氏は、「トランプ氏から真実を聞くことはできなかった」とトランプ氏の演説を切り捨てた上で、テレビ画面の向こうにいる国民に「大統領はあなたの生活をより『手ごろ』なものにするために働いてくれているか？」と問いかけた。

物価高騰を受け、中間選挙では「アフォーダビリティー（手ごろな価格）」の実現が大きな争点になるとみられている。スパンバーガー氏は、住宅や医療、養育にかかる費用などがあまりにも高いと指摘し、「トランプ関税」の価格転嫁によって１世帯当たりの負担額が１７００ドル（約２６万円）に上ると主張した。

下院（定数４３５）の全議席と上院（定数１００）の３５議席が改選対象となる中間選挙で、民主党は下院の奪還を視野に入れている。下院で過半数を握れば、トランプ氏や閣僚の弾劾（だんがい）手続きを始められる。

民主党はあの手この手で政権を攻める構えだ。「移民・関税執行局（ＩＣＥ）」などによる暴力的な不法移民対策や、少女の性的人身取引罪などで起訴され自殺した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関する捜査資料の公開を巡る動きも攻撃対象だ。民主党議員はこの日、昨年１０月にシカゴで不法移民を取り締まる連邦捜査官から５発の銃弾を受けた女性や、「エプスタイン事件」の被害者を議場に招いた。

対応ちぐはぐ

ただ、民主党の対応もちぐはぐだ。米メディアによると、この日は下院ナンバー２のキャサリン・クラーク院内幹事を含む議員数十人がトランプ氏の演説をボイコットした。党幹部は出席者には冷静に振る舞うよう呼びかけていたが、開始早々、アル・グリーン下院議員が抗議を始めて議場から追い出された。民主党はかねて中道派と急進左派の路線対立を抱えている。中間選挙に一枚岩で臨めるかは微妙な状況だ。

議会と協調 感じられず…上智大教授 前嶋和弘氏

本来の一般教書演説は、米大統領が連邦議会に米国の現状と政策を説明し、立法を勧告する重要行事だ。「イランとの協議は戦争に転じるリスクがあり、その場合は予算を求める」「関税政策は米国民のために必要な措置であり、根拠となる新法が必要だ」――。トランプ氏の演説にはそんな具体的な発言がなかった。

外交、安全保障に関する言及は少なく、ウクライナ問題には簡単に触れただけで、対イラン攻撃もベネズエラ大統領の拘束も成果を強調するにとどまった。

ミラノ・コルティナ冬季五輪の男子アイスホッケーで金メダルを獲得した米代表チームなど演説中に多くのゲストが登場した。演説は、１１月の米中間選挙を控えるトランプ氏にとって、政策を伝える場ではなく、支持者固めを狙ったショーにすぎなかった。

党派的なＰＲに終始した演説では、自分のやりたい施策などについて議会と協調して進めていくという意思が全く感じられなかった。残り約３年の任期も議会を迂回（うかい）する姿勢は変わらないだろう。（聞き手・国際部 水野翔太）