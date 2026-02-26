『KCON JAPAN 2026』スペシャルパフォーマー5組追加発表 『日プ新世界』練習生も出演へ【ラインナップ一覧掲載】
世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』が、5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催される。それに先立って、スペシャルパフォーマー5組が追加発表された。
【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ
今回公開されたラインナップは、爆発的にグローバルファンを引き付けている「成長型アイドル」8人組ボーイズグループの8TURN、『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズから誕生した6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN、Mnetの日韓合同プロジェクト『UNPRETTY RAPSTAR: HIP POP Princess』から結成された7人組グローバルヒップホップグループ・H//PE Princess、Mnetのグローバルバンドメイキングプロジェクト『STEEL HEART CLUB』から誕生した5人組グローバルバンド・hrtz.wavに続き、JO1、INI、ME:Iを輩出した日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾である『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生の計5組となる（※アルファベット順）。
『KCON JAPAN 2026』はより一層進化し、『KCON』ならではの活気に満ちたエネルギーを伝えられるようプログラムを拡張する予定。全世界のファンの声を反映した多彩なステージと、『KCON』でのみ経験できる参加型コンテンツを通して、グローバルファンとともに「かけがえのない体験」を実現する。
『KCON』は2012年アメリカのアーバインをはじめ、世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催されオフラインの累計来場者数は約223万人に達する。デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなり、グローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けている。
【『KCON JAPAN 2026』アーティストラインナップ（計23組）】
&TEAM、8TURN、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、DXTEEN、EVNNE、H//PE Princess、Hearts2Hearts、hrtz.wav、INI、IS:SUE、izna、JO1、KIM JAE HWAN、KickFlip、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmony、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生、TWS、ZEROBASEONE
