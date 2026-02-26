『アメトーーク！』出川哲朗持ち込み企画を開催！ロッチ中岡、ノブコブ吉村らが集結

2月26日（木）の『アメトーーク！』では、出川哲朗の持ち込み企画「センスある後輩に緊張しちゃう芸人」が放送される。

スタジオには、出川をはじめ、藤本敏史（FUJIWARA）、中岡創一（ロッチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、みなみかわ、尾形貴弘（パンサー）、和田まんじゅう（ネルソンズ）、高野正成（きしたかの）が集結。「スマートなお笑いスタイル」、「大喜利に強い」などセンスあふれる後輩に萎縮してしまう切ない実情をぶっちゃける。

「どうせ俺なんか…緊張しちゃう理由を自己分析!!」では、「センス系芸人はリアクション芸人を認めない！」という出川や、「ガヤは芸だと思われていない」という藤本、「編集ありき芸人と思われてそう」という中岡らが悲しき自己分析結果を発表する。

さらに、どうしても緊張してしまう後輩の名前や、2人きりになった際のエピソードが続出！ それを聞いたセンス芸人の筆頭・川島明（麒麟）の反応は？

「センスある後輩に緊張しちゃう芸人あるある!!」では、エレベーターで2人きりになった際の緊張感など、メンバー納得のあるあるが大連発！ すると吉村が「センス系と俺たちじゃスタッフさんの態度も全然違う！」と吐露。これには川島も思い当たる節があるようで…。

緊張しちゃう後輩から言われたらうれしい言葉を発表する「恥ずかしいけど…センス系後輩にこれ言って欲しい!!」も実施。

「頭の回転の速さをほめられたい」という高野は、川島から「シビれた」という過去の番組でのリアクションを絶賛され大喜び！ すると、その後も尾形や中岡、藤本らが次々に川島にほめ言葉をおねだり。そこへ便乗しておねだりする出川だったが、川島がある言葉を返す。