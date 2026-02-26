芳村宗治郎が主演を務める映画『ゾンビ 1/2 ～Right Side of the Living Dead～』の60秒本予告と新たな場面写真が公開された。

参考：ゾンビVS半ゾンビが勃発!? 芳村宗治郎主演『ゾンビ 1/2』特報映像＆場面写真公開

本作は、映像制作会社メディアミックス・ジャパン（MMJ）による映画製作プロジェクト「M CINEMA」の第2弾作品。ゾンビ映画好きの新卒2年目社員・太田えりかが初監督を務め、コメディ要素を加えた「ブラックコメディ」として、幅広い層が楽しめるB級ゾンビ映画を目指して制作された。

物語の舞台は、人類がゾンビの脅威に勝利し、世界にゾンビが一人だけ残った世界。その“最後のゾンビ”である主人公・新宮龍馬（芳村宗治郎）は、ゾンビに噛まれても理性を保ち続ける“半ゾンビ”として、社会に受け入れられながら会社員として平凡な日々を送っていた。しかしある日、インターンの羽座目（田中洸希）を思わず噛んでしまったことで、ゾンビパンデミックが勃発してしまう。

公開された本予告は、かつてのゾンビパンデミックの回想シーンからスタート。「ゾンビ絶滅」が発表され平和を取り戻したはずの世界で、半ゾンビとして“普通”に生きようとする新宮の日常が描かれる。しかし、「半ゾンビの凶暴化」というニュースをきっかけに事態は急変。「ゾンビVS半ゾンビ」という対立構造が勃発し、怪しげな男・飛衣輪（大東駿介）の暗躍も相まって、物語は混沌へと突き進んでいく。

また、ニュース番組のコメンテーター役として街裏ぴんく、ギャル役としてせきぐちりさが出演していることが発表された。街裏は「世界一アホなゾンビ映画にお邪魔できて最高！ これを生み出した心意気に乾杯です」とコメント。せきぐちは「映画に出演すること自体も初めてだったため、大きなスクリーンに自分のゾンビ姿が映った瞬間は思わずハッとしました」と初の映画出演を振り返っている。

コメント●街裏ぴんく（コメンテーター役）世界一アホなゾンビ映画にお邪魔できて最高！ これを生み出した心意気に乾杯です。終始メチャクチャで、あのリモコンは何やってん。原理教えろ。あと3Bが登場した時の「なるほど」というセリフもワケ分からんくて笑いました。もっと肩の力抜いて楽に生きようと思わせてくれる映画。是非ご覧あれ！

●せきぐちりさ（ギャル役）今回初めてゾンビ役を演じさせていただきました！映画に出演すること自体も初めてだったため、大きなスクリーンに自分のゾンビ姿が映った瞬間は思わずハッとしました笑ゾンビ映画ですがコメディ要素もあり、ゾンビ映画やホラー映画があまり得意ではない私でも、最後まで楽しく観ることができる作品でした。皆さんもぜひ劇場でご覧ください！

（文＝リアルサウンド編集部）