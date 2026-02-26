２６日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲にわたって強気優勢の地合いが継続することが予想され、日経平均は大幅高で３日続伸となりそうだ。前日までの直近２営業日で１７００円以上も水準を切り上げていることから、目先筋の利益確定の動きも想定されるところ。しかし、欧米株高を追い風に投資マネーの買い意欲に衰えはみられず、売り圧力を飲み込む形で５万９０００円台半ばから後半に歩を進める公算が大きい。前日の欧州株市場は全面高に近い商状となった。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが３日ぶりに切り返したほか、フランスのＣＡＣ４０は続伸し連日の最高値更新。英国のＦＴＳＥ１００は１％を超える上昇でこちらも最高値を更新した。ドイツではＳＡＰが上昇するなどソフトウェア関連株への買い戻しが目立ち、投資家心理が改善した。なお、欧州全体の株価動向を表すストックス・ヨーロッパ６００指数も最高値をつけている。米国株市場ではＮＹダウが３００ドルあまりの上昇で上値指向を継続。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は上昇率でダウを上回り、７５日移動平均線との下方カイ離をほぼ埋める展開となった。アンソロピック・ショックによる売りが一巡し、ソフトウェアの主力銘柄に値ごろ感からの押し目買いや買い戻しが顕著となっている。ＪＰモルガン＜JPM＞やゴールドマン＜GS＞などの金融株やアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞、マイクロン・テクノロジー＜MU＞などの半導体関連も買われ全体相場を押し上げた。東京市場では欧米株が全面高様相となったことを受け、この流れに追随しそうだ。前日に日銀の次の審議委員にリフレ派の２人の名前が挙がったことで、外国為替市場では一段と円安方向に振れており、これもマーケットにポジティブ材料として働く可能性が高い。なお、日本時間朝方に発表されたエヌビディア＜NVDA＞の決算は市場予想を上回る内容で時間外で堅調な値動きとなっている（午前７時現在）。



２５日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比３０７ドル６５セント高の４万９４８２ドル１５セントと続伸。ナスダック総合株価指数は同２８８．３９ポイント高の２万３１５２．０７だった。



日程面では、きょうは１１月の建機出荷、１２月の景気動向指数改定値など。また、日銀の高田審議委員が京都府の金融経済懇談会で挨拶を行い、後場取引時間中に記者会見予定。海外では、韓国中銀の政策金利決定、週間の米新規失業保険申請件数など。



出所：MINKABU PRESS