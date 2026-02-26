UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ ユベントスとガラタサライの第2戦が、2月26日05:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはケナン・ユルディズ（FW）、ジョナサン・デービッド（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、バルシュ・ユルマズ（FW）、ガブリエル（MF）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。ユベントスのマヌエル・ロカテッリ（MF）がPKを決めてユベントスが先制。

ここで前半が終了。1-0とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

48分にユベントスのロイド・ケリー（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

59分、ガラタサライは同時に2人を交代。ローランド・サライ（FW）、ノア・ラング（FW）に代わりサシャ・ボエ（DF）、レロイ・サネ（MF）がピッチに入る。

68分、ユベントスは同時に2人を交代。チコ・コンセイソン（FW）、ジョナサン・デービッド（FW）に代わりエドン・ジェグロバ（MF）、ジェレミー・ボガ（MF）がピッチに入る。

70分ユベントスに貴重な追加点が入る。ピエール・カルル（DF）のアシストからフェデリコ・ガッティ（DF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

72分、ガラタサライが選手交代を行う。ガブリエル（MF）からイルカイ・ギュンドアン（MF）に交代した。

78分、ユベントスが選手交代を行う。ケフレン・テュラム（MF）からバシリェ・アジッチ（MF）に交代した。

82分ユベントスが追加点。トゥーン・コープマイネルス（MF）のアシストからウェストン・マッケニー（MF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

87分、ガラタサライは同時に2人を交代。マリオ・レミナ（MF）、イスマイル・ヤコブス（DF）に代わりマウロ・イカルディ（FW）、エブレン・エルマリ（DF）がピッチに入る。

ここで後半終了。この試合は3-0。2試合合計スコアで同点となり、延長戦に突入した。

試合は延長に入り103分、ユベントスが選手交代を行う。ケナン・ユルディズ（FW）からファビオ・ミレッティ（MF）に交代した。

103分、ガラタサライが選手交代を行う。ルーカス・トレイラ（MF）からウィルフリード・シンゴ（DF）に交代した。

105+2分、ガラタサライのバルシュ・ユルマズ（FW）のアシストからビクター・オシムヘン（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

109分、ユベントスは同時に2人を交代。ピエール・カルル（DF）、マヌエル・ロカテッリ（MF）に代わりロイス・オペンダ（FW）、フィリプ・コスティッチ（FW）がピッチに入る。

119分、ガラタサライのウィルフリード・シンゴ（DF）のアシストからバルシュ・ユルマズ（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

延長戦の末、この試合はユベントスが3-2で勝利したが、2試合合計スコアでは5-7となり、ガラタサライが勝利した。

なお、ユベントスは31分にケナン・ユルディズ（FW）、46分にカルロ・ピンソーリオ（GK）に、またガラタサライは14分にビクター・オシムヘン（FW）、33分にローランド・サライ（FW）、60分にガブリエル（MF）、111分にウグルカン・チャクル（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-26 07:50:20 更新