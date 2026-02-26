週刊アンケート：【結果発表】カメラメーカーの純正アプリ使っている？
イラスト：飯田ともき
2月2日（月）から2月9日（月）まで実施したアンケート、「カメラメーカーの純正アプリ使っている？」の回答編です。
選択項目 投票数 使っている 970 使っていない 260 興味ある 23 合計 1253
◇
お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。
使っているキヤノンのDigital Photo Professional、タダでRAW現像できるんですから、ユーザーとしては使わない手はないです。
富士フイルムのX RAW STUDIOでカメラ内現像とまったく同一の結果が得られるので。1度TIFFにして他の現像ソフトで微調整をするのが最近のワークフローです。
ニコンNX Studio使っています。カラーコントロールポイントが便利で最高です。カメラの色設定も引き継げるのが良いです。何より無料ですし、動作が重めなのが気になりはしますが現像頻度も少ないので許容範囲だなと。
各社のイメージセンサーのベイヤーデータの解釈については、メーカーがいちばんよく知っているわけで、そのノウハウが詰まったアプリを使わない手はないと思います。
富士フイルムのユーザーにとって色味が命なので、汎用ソフトを使うと富士フイルムである意味がなくなる。
Adobe税を払うくらいなら、レンズやアクセサリーに奉納した。でも正直に言うと、PureRAWは前々から気になっている。
ソニー PlayMemories Homeが神過ぎて、PC交換時に使えないのでわざわざ中古カメラを買ってインストールしたくらい、神。
以前はLightroomだったりLuminarだったりを純正ソフトと併用していましたが、どれもサブスクになってからというもの自分の使用頻度では割高感が否めなくなったので現在は純正ソフトのみ。純正ソフトでも使い込んでみるとかなりのことができると分かりました。
ソニーのCreator's Appいいですね。最新ファームウェアを入れられたり、時刻合わせもできる。他のメーカー知らんけど、もうソニーから離れられません！
仕上がりが1番きれいなのが純正です。
RAW現像する時に使っている。iOSアプリもそろそろカメラメーカーから出して欲しい。
使っていない複数マウント使っているけど編集は操作が同じ社外ソフトを使いたい。色味は撮って出しに近くてLightroomより好きだけどいかんせん使い勝手が……
複数のカメラメーカーを使用しており、メーカーごとにアプリが違うと扱いにくく、色合いが違ってしまうので、社に寄らないAdobeを使っています。
メーカーはニコンですが、とにかく使いづらく重すぎるので使っていません。
動作が重く、セレクトするのにも引っかかっていたのですぐに使うのをやめました。あれから7年以上経ち、PCも買い替えたので改善しているかもしれませんが、CaptureOne一択です。
初期のアプリが全く使えなかったので、その時からAdobe（初代Lightroom）にお布施しています。
無料だから致し方なしかもしれないけど、それにしてもサードパーティー製ソフトの方がRAWデータの潜在能力を絞り出せるから。
興味あるペンタックスユーザーですが、初めて触った時RAWのバッチ現像ができないためDxOを使いだしてそれ以来触っていません。しかし、いまの純正アプリではできるようになっているらしいのと、カメラのデフォルト現像がかなり好みなのでいずれ試してみようと思っています。
使い慣れたアプリのみとなっていますが、純正アプリならではの機能に興味あるものの手が出ません。