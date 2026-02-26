社会人野球・日本生命の竹間容祐新監督（53）がスポニチアネックスの取材で、就任1年目にかける思いを明かした。2015年に史上3チーム目となる都市対抗、日本選手権での“夏秋連覇”を達成したのを最後に遠ざかる頂点。真の名門復活に向け、揺るぎない決意を口にした。

「本当に身が引き締まる思いですし、誇りを感じます。梶田前監督からバトンを受け継いで、そこに1枚でも2枚でもたくましい選手を育てて日本一を狙っていく。我々がいる日本生命というチームは、日本一を宿命づけられていると思います」

日本一は手の届くところにある。昨年は都市対抗で4強進出を果たすと、日本選手権では準優勝。復活への足がかりをつかんだシーズンとなった。高まる周囲の期待。だが、選手、コーチとして都市対抗、日本選手権の優勝を2回ずつ計4度も経験している指揮官は足元を見つめることを忘れない。

「一定の成果を出せた部分では自信にしてほしいですし、いい選手が多いと思います。ただ、絶対に過信、油断があってはならない。相手のチームも必死でやるのですから」

竹間新監督が目指すべきスタイルは、バッテリーを中心とした守りの野球。上位から下位にかけて抜け目のない打線を擁するが、社会人野球の一線級の投手を攻略することは容易ではない。ムダな失点を与えない守り勝つ野球をベースとした上で、指揮官が追求するのが駆け引きを駆使した緻密な攻撃。「少ないチャンスをものにできるチームにしたい。何が何でも1点を取りにいく。その積み重ねです」とビジョンを描く。

1994年に日本生命へ入社。以来、主将、ヘッドコーチを歴任するなど30年間にわたり野球部に籍を置いていたが、24年1月から昨年12月までの2年間は都内で社業に専念した。

「感謝しきれないぐらい、多くの方々にお世話になりました。都市対抗には東京の部署の方々と一緒に応援に行ったのですが、東京の方々がどんな思いで応援してくださっているのかを身に染みて感じることができた。今も気にかけてくださっていますし、野球部が勝つことで会社も盛り上がると思いますので、勝たないといけないという思いはより一層強くなりました」

新たな人脈を築きあげるべく、あえて野球部OBが一人も所属していない部署を希望。1年目は入社した営業職員の研修期間をとりまとめ、2年目は営業職員を指導するエリアマネジャーを統括する職務にそれぞれ従事した。「全く知らなかった世界を見せていただきましたし、本当に勉強させていただきました」。かけがえのない2年間を過ごせたことに、感謝の思いが尽きることはない。

息子の心氏（26）は、東芝のマネジャーを務めている。

「（特別な感情を抱くとしても）一瞬でしょうね。親父としては勝つことだけを考えて絶対負けないぞと思いますが、家内の方が大変かもしれないですね（笑い）」

今季はJABA大会での対戦はなく、親子対決が実現するのは2大大会。「日本生命―東芝」は、多くの社会人野球ファンにとって新たな注目を集めることとなる。