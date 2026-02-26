フジテレビは26日、「中山美穂―Thank You for the Memories」と題する特番を27日深夜1時45分から放送することを発表した。

2024年12月に自宅で入浴中の不慮の事故で54歳で死去した中山美穂さん。1985年のデビュー以来、40年にわたる音楽活動の歩みをフジテレビに残る貴重な音楽番組のアーカイブ歌唱映像で振り返る。

可憐な中に宿る強さが印象的な衝撃のデビュー曲「C」を皮切りに、トップアイドルとして連発したヒット曲。1980年代に出演したフジテレビの伝説の音楽番組「夜のヒットスタジオ」や「FNS歌謡祭」での貴重なステージパフォーマンスや90年代の心に残るバラードや数々のドラマの主題歌となった名曲も放送する。

スタジオには楽曲提供を通じて長年親交を重ねてきたシンガーソングライターの岡本真夜を迎え、楽曲制作当時のエピソードや名曲誕生の裏側、プライベートでの運命的な出会い、そして中山さんの素顔と魅力に迫る。

デビュー40周年を記念して3月4日に発売されるBlu―rayBOX「中山美穂 40th Anniversary―Thank You for the Memories」に収録された、34曲の歌唱シーン（メドレー含む76曲歌唱）の見どころも。当時の空気感はそのままに、最新のアップコンバート技術で高解像度化、より繊細で鮮明なハイクオリティの美しい映像で届けられる。

3月1日の中山さんの誕生日を前に、最新技術で鮮やかによみがえった永久保存版の貴重映像とともに、世代を超えて愛され続ける歌声の軌跡を楽しめる特番になりそうだ。