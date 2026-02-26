³ÊÆ®µ»¤È³Ø¶ÈÎ¾Î©¤Ø¥¿¥Ã¥°¡¡ÄÌ¿®¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿·¥³¡¼¥¹
¡¡¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÊMMA¡Ë¡£¤±¤¬¤Î¶²¤ì¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¤¡¢¿ÊÏ©¤ò¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¾å¡¢Éô³èÆ°¤¬¤¢¤ë³Ø¹»¤ÏË³¤·¤¯¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£¾õ¶·¤òÂÇ¤ÁÇË¤í¤¦¤È¡¢¹â¹»À¸¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖMMA¹Ã»Ò±à¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ÈËÌ¶å½£»Ô¤ÎÄÌ¿®À©¹â¹»¤äÀìÌç³Ø¹»¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢4·î¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¡¡³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖGRACHAN¡Ê¥°¥é¥Á¥ã¥ó¡Ë¡×¤Î´äºê¥Ò¥í¥æ¥ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤¬¥×¥í¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Äó·È¤¹¤ë¥¸¥à¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¡¢¥×¥í³ÊÆ®²È¤Î»ØÆ³¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Î³Ø¹»Ë¡¿Í¡Ö¹ñºÝ»Ö³Ø±à¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢²òË¶³Ø¤äÀ¸Íý³Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¤Î¹½Â¤¤ä¥±¥¢¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¡£ÀìÌç»ÜÀß¤Ç¤Î¼Âµ»»ØÆ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¹âÂ´Ç§Äê¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡·ÏÎó¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢½ÀÆ»À°Éü»Õ¤äïªµä»Õ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÂ¾¡¢´Ç¸î»Õ¤äÈþÍÆ»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ³Ê¤âÁªÂò²ÄÇ½¤À¡£
¡¡´äºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç³ÊÆ®µ»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢²Ê³ØÅªÍýÏÀ¤È¼Âµ»¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤¡£¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤âÉý¹¤¯Áª¤Ù¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£