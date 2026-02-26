婚活アプリで女性を装って男性から現金約800万円をだましとり、ATMで現金を引き出したとして、ベトナム人の男が逮捕されたことがわかりました。男は様々な特殊詐欺グループの口座を管理していたとみられています。

警視庁に詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍のフィン・グエン・トアン・タイン容疑者（25）です。

捜査関係者によりますと、フィン容疑者は仲間と共謀して2025年12月から翌月にかけて、「婚活アプリ」で40代の女性を装って当時52歳の男性に恋愛感情を抱かせ、「インターネットショッピングサイトの運営資金を提供してほしい」などとウソを言って、現金約800万円をだまし取り、そのうち約100万円をATMから引き出した疑いがもたれています。

東京・足立区にあるコンビニ店のATMで、連日現金を引き出していたフィン容疑者を不審に思った店員が警視庁に通報し、事件が発覚したということです。

警視庁がフィン容疑者の自宅を家宅捜索したところ、他人名義のキャッシュカードが約200枚見つかり、これらは「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」「SNS投資詐欺」などに悪用されていたとみられています。悪用されたとみられるキャッシュカードの被害は全国15都府県の28人、合わせて約2億4000万円にのぼるということです。

こうしたことについて捜査関係者は「ただ者ではない」と話していて、警視庁は、フィン容疑者が様々な特殊詐欺グループが使う口座を管理していたとみて全容解明を進めています。