ロッテの廣池康志郎は25日、『2026球春みやざきベースボールゲームズ』のオリックス戦に登板し、1回を無失点に抑えた。

1−6の9回に登板した廣池は、先頭の山中稜真を遊失で出塁を許すも、続く廣岡大志を遊併で2アウトとすると、最後は森友哉を遊飛に打ち取り、1イニングをわずか8球で片付けた。

廣池は2月18日の広島との練習試合で失点したが、2月15日のヤクルトとの練習試合でも１回をわずか8球で、三者凡退に打ち取るなど、少ない球数で1イニングを終えている。

◆ 昨季一軍を経験し大事な2年目

廣池はプロ1年目の昨季、プロ初登板・初先発となった6月21日のDeNA戦、初回は10球中8球がストレートと力で押し込む投球で三者凡退に抑えたが、2回に牧秀悟、筒香嘉智、戸柱恭孝に三者連続本塁打を浴び、2回4被安打3失点のホロ苦いプロ初登板となった。

初登板後は再び一軍のマウンドで投げるため、変化球でカウントを取ることを意識しファームで取り組むと、7月19日に再昇格。再昇格後はリリーフを務め、8月3日の西武戦、1−1の6回から登板し2回を無失点に抑えプロ初ホールド、9月17日のオリックス戦では、1−1の8回に登板し無失点に抑えると、直後の9回表に勝ち越し、嬉しいプロ初勝利を手にした。プロ1年目は18試合・20回1/3を投げ、1勝3敗4ホールド、防御率4.87で終えた。

プロ入り後初めてのオフは、「去年のシーズン途中から澤田（圭佑）さんが毎日やっている練習アップがあるんですけど、それを見て自分も合いそうだなと思って、気になっていました。澤田さんに言って、（山本）由伸さんとかお願いして、実際に一緒にできたみたいな感じです」とチームメイトの澤田圭佑、ドジャースで活躍する山本由伸らと自主トレを行った。

「本当に自分の体をしっかり操るというか、そういうのをテーマにやっていました」と振り返り、澤田や山本と自主トレを一緒に行ったことで、「一番は準備の大事さ。投げるための準備は本当に大事だなと改めて、この自主トレで学ぶことができました」と充実の時間になった。

都城春季キャンプでは2月2日にブルペン入りすると、7日にライブBPに登板し、山口航輝、小川龍成を相手に合計20球を投げ、安打性のあたりを1本に抑えた。

投球面で言えば、昨季はストレートの強さを求めていたが、「今年もストレートは一番自分の中で自信のあるボールなので、ストレートは継続して質の良いまっすぐを投げていこうかなと思います」と、変わらず力強いストレートを投げ込んでいくつもり。

キャンプ地の都城は廣池の地元だが、「特にやることは変わらないので、地元と思わず気楽にはできています。知り合いもたくさんくるので、頑張らないといけないなと思います」と、キャンプ地に訪れたマリーンズファンに丁寧にサインを書いていたのが印象的だった。

野球の話に戻すと、昨季、オールスター明けは一軍で経験を積み、2年目の今季にどう活かしていくかが、非常に大事になってくる。「去年もそうですけど、怪我したらもったいない。怪我なしで１年間過ごして、去年の成績に満足することなく、できれば先発で投げたいので、これからアピールして一軍でとにかく投げていきたいです」。ここまでの対外試合は1イニングでの登板となっているが、先発、リリーフ、どちらでの起用になっても、１年間一軍で戦いたいところだ。

