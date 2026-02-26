株式会社NPBエンタープライズ、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社の3社からなる NPB+製作委員会は26日、日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ「NPB+（プラス）」を2026年2月26日(木)より正式サービスを開始することになったと発表した。

昨年秋のクライマックスシリーズと日本シリーズにおけるテスト配信の際に多くの反響があったことを受け、ユーザーからの意見を踏まえた形で、正式サービスを開始することになった。

「NPB+」は、NPB 公認の信頼性と、ソニーのグループ会社である Hawk-Eye Innovations(ホークアイ)のトラッキングデータ、そしてコナミデジタルエンタテインメントのアプリ開発・運営におけるノウハウを結集し、プロ野球ファ

ンに新しい観戦スタイルを提供する野球速報アプリ。

正式サービス開始に合わせて「リアルシルエット篇」「リアルアナウンス篇」の2種類のTVCMを2月27日（金）から全国で放映。「リアルシルエット篇」では、プロ野球のリアルな臨場感を表現した内容となっている。「リアルアナウンス篇」では、元プロ野球選手の杉谷拳士さんを起用。埼玉西武ライオンズの場内アナウンス担当としておなじみの鈴木あずささんとのコミカルな掛け合いを見ることができる。

▼ 杉谷拳士さんコメント

「アプリで回転数やボールの軌道、打球速度まで見れるなんて、こんな一球速報を待っていました！現役中に欲しかったくらいです(笑)。みなさん NPB+を登録して、プロ野球観戦をさらに楽しみましょう！」