「1枚で2通り」楽しめる！【niko and ...】大人の着回しに♡「優秀トップス」

コーデのマンネリ脱却を目指したいときは、1枚で表情を変えられるトップスがあると頼りになるかも。【niko and ...（ニコアンド）】の「リバーシブルトップス」は、その名の通り表裏で楽しめる2WAY仕様。大人カジュアルにマッチするやわらかな色味も魅力で、こなれた印象が狙えます。賢く着まわしコーデを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。

インパクトあるロゴを楽しむ大人カジュアルコーデ

【niko and ...】「リバーシブルアニマルプルオーバー」\6,600（税込）

フロントロゴが映える、リバーシブルプルオーバー。ヴィンテージ感のあるロゴがコーデの主役として存在感を発揮します。ほどよくゆとりのあるシルエットで体のラインを拾いにくく、リラックス感のある着こなしが狙えます。柔らかいオートミールカラーが程よく女性らしく、大人の余裕を感じるカジュアルコーデにぴったり。

軽やかなボーダー柄でセンス◎な着こなしに

このプルオーバーを裏返すと、優しい色味のボーダー柄 ＆ アニマルロゴにチェンジ。こちらの面もインパクトのあるデザインなので、ボトムスはシンプルなアイテムを合わせるとすっきりまとまりそう。1枚で印象を変えられるリバーシブルトップスは、荷物を増やしたくない旅行などにも便利かも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M