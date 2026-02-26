キタ！ キターーーーーッ！！【サーティワン】数量限定♡「キャラアイス」が反則級の可愛さ

3月のひな祭りに向けて【サーティワン】の「キャラアイス」を味わいませんか？ サンリオキャラ達が集合した、数量限定の豪華で可愛いセットアイスが登場。おうちでのパーティーを楽しく彩ってくれそうです。今回はひな祭り衣装やデコレーションが映える、魅惑のメニューをご紹介します。

カップを並べて飾れる！「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」

サンリオのキャラ達がひな祭りの衣装をまとった、おめかし姿が可愛らしいこちら。カラフルなトッピングと共に、華やかに仕上がったカップアイスのセットです。カップを並べてひな壇に飾れるアイスは、好きなアイスクリームのフレーバーを5コ（スモールサイズ）選べます。食卓を盛り上げつつ、みんなで楽しくシェアできそうです。

和を感じるボックスにも注目！

「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」のボックスにも注目。花模様をバックに、ひな祭り衣装姿のサンリオキャラ達が描かれた、和を感じる可愛らしいボックスに入っています。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「箱から出すとあっという間にひな壇が完成する」という手間いらず。アイスにはカップを被せてくれるので、崩れる心配なく持ち帰れそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：S.Hoshino