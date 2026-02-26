タレントでモデルの岡田美里が、25日までに自身のインスタグラムを更新し、「1000年前のイタリアの修道院に伝わる」というサワードゥ呼ばれる天然酵母種を使ったパン教室を開催することを明かした。



【写真】美味しそ～う ほとんどプロ！な腕前なフォカッチャがスゴすぎる

岡田は1999年からパン教室をはじめ、一度ストップしたものの、2016年に再開した。そして今回「昨年からひっそりと自主練してきました。1000年前のイタリアの修道院に伝わるサワードゥスターターを使ったパンが『どんだけ』美味しいかご想像ください」とフォカッチャを焼き上げた。



さらに「今後のクラスでは1000年以上も前のイタリアの修道院の設立以来、継続的に使用されたオーガニック生イーストをシナモンフォッカチャに またサンフランシスコの210年前のサワードゥスターターでサワードゥブレッドを焼きましょう」と教室の内容を説明。「実は何ヶ月も前から準備をしていました 1999年に最初にパン教室を開いてから27年目の新しいチャレンジ 世界中の歴史あるサワードゥスターターでパン教室」と新教室に期待を寄せていた。



岡田の父はＥ･Ｈ･エリックさん、父方の叔父は俳優の岡田眞澄さん。堺正章（2001年離婚）との間の次女はNHK朝ドラ「虎に翼」などに出演の女優・堺小春。現在、聖心女子大学の在学中に友人だった貿易業の男性と再々婚している。



（よろず～ニュース編集部）