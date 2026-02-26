フリーアナウンサーの岡副麻希が24日、自身のインスタグラムを更新。24年に誕生した長女の食事の写真をアップした。



【写真】岡副アナの「映えなさすぎる」ごはん でも栄養めっちゃありそう

インスタグラムで娘とのショットをたびたび投稿している岡副アナ。「突如高めの更新率（笑）」と書き出し、「今日とっても嬉しかったこと！ 映えなさすぎる写真失礼します」と泣き笑いの顔文字をつけて投稿した。1歳9カ月を迎えるが、「離乳食完了期あたりから突然お魚はしらすと鮭しか食べてくれなくなってた娘がここ最近また食べてくれるように」と“変化”に喜びをにじませる。



トレーにはゆで卵、小魚が添えられたご飯に豆腐の味噌汁、そして白身の魚、星形に切られたにんじんも見える。隣には小さくカットとされたイチゴも並んでいた。「生臭いと食べないかな？と勝手に私が気にして煮付けとかにしがちだったんだけど今日は何ヶ月ぶりかに鱈を食べてくれた」とホッとした様子。



2人で手巻き寿司パーティーをしたことも明かし、「白身魚を食べてくれるようになったの本当嬉しいなあ まあ明日になったらまた突然食べなくなってるかもしれないけど笑」と偽らざる母の思いもつづった。



また、車のドアのそばに座った娘の写真も公開。「車からおうちまで抱っこ！と最初は言ってたんだけど遊び道具、お米、食材で手一杯だから歩いて欲しいなーと時間かけて説明したら自らお履を履き、なぜか(にんじんの絵文字)をお手伝いしてくれた娘（笑）ありがとう」と手に1本のにんじんを持つ、かわいい姿のショットを添えた。



1992年生まれの岡副アナは2022年にレーシングドライバーの蒲生尚弥との結婚を発表し、現在は静岡に移住している。フォロワーからは「モリモリ食べてお利口さんです」「いいお母さんだなと感じます～」「愛が感じられる」といったコメントに加え、同じママの目線で「私の娘食べムラがあり」「メニューはどうやって考えていますか？」といった声も届いていた。



