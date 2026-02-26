完熟フレッシュ・池田57CRAZYが24日、自身のインスタグラムに娘のレイラへの21歳の誕生日プレゼントをアップ。クールな贈り物が反響を呼んでいる。



【写真】もうすぐ21歳 2005年生まれのレイラ まるでアイドルの激カワな今

池田57CRAZYは「3月1日がレイラの誕生日だけど今日誕プレ渡したわ！」と書き出し、「50歳の親父が娘の21歳の誕プレに、Dr.Martensの8ホールブーツを渡すってなかなかセンス感じない？」とつづった。



Dr. Martens(ドクターマーチン)は英国にルーツを持つ世界中で愛されているブーツブランド。ちなみに、8ホールブーツが誕生したのは1960年。レイラに贈った黒のブーツにもトレードマークの黄色い糸のステッチが入っている。



フォロワーからは「レイラちゃんに似合いそう」「パパさんのかと思ってた」「仲良し親子で尊敬」といった声のほか、「パパとおそろい？」といったコメントも寄せられていた。



1975年生まれ、山口県出身の池田57CRAZYは、21日の投稿で娘と故郷に凱旋したことを報告。「#やまぐち観光スイッチャー として山口市で開催された 山口ＤＣ目玉コンテンツ『 #山口県新ご当地グルメ 』お披露目会（試食会）」に参加したことを伝え、父娘の2ショットをアップしている。



（よろず～ニュース編集部）