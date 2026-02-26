◆オープン戦 タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レイクランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）

日本ハムと楽天でプレーし、ハンファ（韓国）から３年総額６０００万ドルでブルージェイズに移籍したコディ・ポンセ投手が２５日（日本時間２６日）、敵地でのタイガース戦で先発し、１回を投げ、２奪三振を含む３三者凡退に抑え、５年ぶりメジャー復帰での開幕ローテ入りを目指して、順調な調整ぶりをみせた。

ＮＢＰ＆ＫＢＯ経由で、５年ぶりにメジャーに復帰した右腕がオープン戦初登板。挨拶代わりに、先頭メドーズをカットボールで空振り三振に打ち取ると、続くマゴニグルはチェンジアップで連続三振を奪い、最後はＷＢＣ韓国代表のジョーンズを三ゴロ。多彩な変化球を散りばめ、球数２２球中１６球がストライク。直球は最速９７マイルを計測した。

シュナイダー監督は「いい球だった。自分の持ち球がどう効果を発揮するかをよく理解している。直球に関してはいい修正も加えていた」。昨年ＫＢＯハンファで１７勝１敗、防御率１・８９。１試合１８奪三振のリーグ記録を樹立し、シーズン２５２奪三振のＫＢＯ新記録を更新した右腕の片鱗に満足そうだった。