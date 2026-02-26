タレント・瀬戸サオリが、来月に幼稚園の卒園を迎える長男を公開した。

瀬戸は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「幼稚園生活もあと少し。寂しいなぁ 大きくなったね」とつづり、黒キャップと黒パーカーできめたコーデの長男のショットをアップし、「ママにたくさん笑ってほしい！とかママを助けるためにうまれてきたよ。とか毎日毎日愛と優しさをたくさんくれる息子」と思いやり深いエピソードを披露した。

続けて、「いつも大きな愛で包んでくれて幸せだな〜と改めて 卒業のスピーチとっても楽しみ（私のことを書いてくれてるらしい）」と明かし、「お出かけしてくれるのとあと少しかな？」と少し悲しそうに投稿を締めた。

この投稿にファンからは「素敵なこと言えるとかすごいですね」「息子さんますます可愛い」「さおりちゃんの姿を見て育っているから、強くも優しい男の子に成長しているんだよ」「最高のヒーローですね」などの声が寄せられている。

瀬戸は「ジャングルポケット」の斉藤慎二と１７年に結婚し、１９年１１月２７日に長男が誕生した。瀬戸は長男が出産予定日より２か月半早く産まれたと明かしている。これまでもつぶらな瞳の長男の姿が「めちゃくちゃ美男子」「天使すぎる」と話題になっていた。