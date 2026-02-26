中山美穂さん、40年の音楽活動をフジテレビに残る貴重な歌唱映像で特集
中山美穂さんの40年にわたる音楽活動の歩みを、フジテレビに残る貴重な音楽番組のアーカイブ歌唱映像で振り返る特別番組『中山美穂40周年 −Thank You for the Memories』が27日、25時45分〜26時15分（フジテレビほか）に放送することが決定した。
【写真】「ただただ、会いたいです」中山美穂さんとの"思い出"2ショットを披露した岡本真夜
可憐（かれん）さの中に宿る強さが印象的な衝撃のデビュー曲『C』を皮切りに、トップアイドルとしてヒット曲を連発、80年代に出演したフジテレビの伝説の音楽番組『夜のヒットスタジオ』や『FNS歌謡祭』での貴重なステージパフォーマンス。さらに90年代では年月を重ねるごとに深みを増し、それぞれの時代を彩った心に残るバラードや数々のドラマの主題歌となった名曲をお届けする。
スタジオには楽曲提供を通じて長年親交を重ねてきたシンガーソングライターの岡本真夜を迎え、楽曲制作当時のエピソードや名曲誕生の裏側、プライベートでの運命的な出会い、そして美穂さんの素顔と魅力に迫る。
中山さんは1985年のデビュー以来、歌手・俳優として数多くの作品を通じて、多くのファンの心をつかんできた。歌手としては、「WAKU WAKUさせて」「色・ホワイトブレンド」「You're My Only Shinin' Star」など80年代のアイドル路線から、「世界中の誰よりきっと」「幸せになるために」「ただ泣きたくなるの」といった楽曲でボーカリストとして円熟味を増した90年代の作品群に至るまで、そのヒット曲の数々で日本の音楽シーンに輝きを放ってきた。しかし、2024年12月6日に急逝。多くのファンが、その早すぎる別れを惜しんだ。
