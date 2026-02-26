8日投開票の衆院選で落選した、中道改革連合の枝野幸男前衆院議員のX（旧Twitter）が何かと話題になっている。

枝野氏は19日、自身のXで「地元での日常活動を再開」したことを報告。8日投開票の衆院選で、中道は公示前の172議席から49議席へ減少。埼玉5区で立候補した枝野氏は落選し、比例北関東ブロックでも復活できず33年間守り続けてきた議席を失った。

12日には、議員会館や議員宿舎からの引っ越し作業を進めていることをXで報告していた枝野氏。さらに16日には、「議席を失った仲間が、ご挨拶に回ったり、街頭に立ったりとの情報が入っています」（原文ママ）とし、「私も心が急かされますが、引っ越しなどに伴う後片付けに手間取り、もう2日くらいかかりそうです」と詳細を語っていた。

そして18日には、Xと自身のYouTubeチャンネル「枝野幸男」でショート動画を公開し、「今日から特別国会が始まっていますが、私の方は今日から地元でのいわゆる日常活動を再開させていただいています」と報告。

今後については「さまざまなご意見を聞かせていただきながら、この政治状況の中でどう頑張っていくかということをご相談したり、ご意見を聞かせていただいたりしていこう」と抱負を述べ、「『次も頑張れ』といった激励の声もいただいています。そうした声にしっかりと応えていけるように努力をしてまいりたい」と決意を明かした。

枝野氏といえば、2011年の東日本大震災での原発事故では連日の記者会見で国民に情報を発信し続け、「不眠不休の官房長官」として歴史に名を刻んだ。また、憲法審査会会長として超党派の議論を取りまとめる実力派政治家として、国民から絶大な信頼を寄せられていた。

そんな枝野氏だが、18日のニュースサイト「デイリー新潮」(新潮社)の独占インタビューにおいて、「色々な人と相談しなければならないし、今後のことはゆっくり考えます。引越しは、昨日議員会館がようやく終わったところ。15年以上慣れ親しんだ職場でしたが、4日以内に終わらせなければならないルールに必死で、感慨に浸る余裕などなかったです」と吐露していた。

また、推しの「坂道」のコンサートについて「忙しくてなかなか行けなかった『坂道』のコンサートを6月に観に行く予定で、楽しみにしている」と語ったことから、「リークすんな」とツッコミの声が上がった。

すると、19日にXで「『去年ライブ行けたのって6月だったっけ？』『同じライブに行ければ行きたいな』とのやりとりが記事になったようです。確認したら去年見に行ったのは5月でした」と弁解。続けて「取材の本質部分ではないとの認識で、アバウトに話をしてしまいました」とコメント。リプ欄には「さすがに坂道が枝野さんだけのためにライブはできない」「枝野さんと坂道さんの影響力」とイジられた。

今度ばかりは「高市自民党」に風が吹き過ぎ、さすがの枝野氏もぐうの音も出なかったようだ。いきなり庶民に戻り、戸惑いや不安はやむを得ないが、ここで終わるタマではない。次期選挙での復活を望むところだ。