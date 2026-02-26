お姉ちゃんが泣いていたら、ワンコが隣にやってきて…？ワンコの思いやりにあふれた行動が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破。「尊い」「賢い子」「愛を感じる」「優しすぎて泣ける」といった声が寄せられています。

【動画：姉がベッドで泣いていたら『近くにいた犬』が、そっと手を重ねて…『思いやりに溢れた行動』】

お姉ちゃんが泣いていたら…

TikTokアカウント「yu0902pele」に投稿されたのは、ボストンテリアの「ペレ」くんの思いやりにあふれる行動です。

この日、大好きなおじいちゃんが亡くなったことを知ったお姉ちゃんは、ママさんのベッドで泣いていたそう。するとペレくんがそばにやってきて、そっとお姉ちゃんの手に触れたとか。どうやらお姉ちゃんを心配し、ペレくんなりに慰めてくれているようです。

お姉ちゃんはおじいちゃんに伝えられなかったことがあるようで、泣きながら後悔の気持ちを吐露します。ペレくんはしっかりお話を聞いて、お姉ちゃんの気持ちを理解しようとしていたとか。

ワンコの行動に感動

普段のペレくんはママさんの言うことをよく聞くそうですが、この時はママさんが「おいで」と呼んでも従わず、ずっとお姉ちゃんの隣にいたそう。

そして「お姉ちゃんにはオレがいるよ」と伝えるように、再びお姉ちゃんの手に自分のお手々を重ねたとか。ペレくんの愛と優しさにあふれる行動を見て、ママさんは「天才！犬だけど尊い家族だ」と感動したといいます。

その後もお姉ちゃんのそばを離れようとせず、泣き止むまで寄り添い続けてくれたというペレくん。そんなペレくんのおかげで、お姉ちゃんは悲しみを乗り越えて前向きな気持ちになれたそうですよ。

この投稿には「言葉がなくても伝わる優しさ」「大丈夫かぁって言ってるみたい」「一生懸命励ましてくれてるね」「すごく感動しました」といったコメントが寄せられています。

仲良しな4匹のワンコたち

ペレくんのお家には他にも「リノ」ちゃん・「エーム」ちゃん・「ティア」ちゃんというボストンテリアがいて、4匹はとても仲良しなのだそうです。寒い日はご家族の足の間に4匹が大集合し、ピタッとくっついて暖を取っていることもあるとか。

そんな4匹の可愛い姿は、いつもご家族を癒してくれているとのこと。これからもずっとペレくんたちが仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yu0902pele」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。