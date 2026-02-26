九州・沖縄（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄） 今日（２６日）の天気
▼福岡県（福岡管区気象台・２６日５時）
【福岡地方】くもり時々晴れ
【北九州地方】くもり時々晴れ
【筑豊地方】くもり時々晴れ
【筑後地方】晴れ後くもり
▼佐賀県（佐賀地方気象台・２６日５時）
【南部】くもり時々晴れ
【北部】くもり時々晴れ
▼長崎県（長崎地方気象台・２６日５時）
【南部】晴れ後くもり
【北部】くもり時々晴れ
【壱岐・対馬】くもり
【五島】くもり時々晴れ
▼熊本県（熊本地方気象台・２６日５時）
【熊本地方】晴れ後くもり
【阿蘇地方】くもり時々晴れ
【天草・芦北地方】くもり時々晴れ
【球磨地方】くもり時々晴れ
▼大分県（大分地方気象台・２６日５時）
【中部】くもり
【北部】くもり時々晴れ
【西部】くもり時々晴れ
【南部】くもり
▼宮崎県（宮崎地方気象台・２６日５時）
【南部平野部】くもり
【北部平野部】くもり
【南部山沿い】くもり
【北部山沿い】くもり
▼鹿児島県（鹿児島地方気象台・２６日５時）
【薩摩地方】くもり時々晴れ
【大隅地方】くもり時々晴れ
【種子島・屋久島地方】くもり
【奄美地方】くもり時々晴れ
▼沖縄県（沖縄気象台ほか・２６日５時）
【本島中南部】くもり時々晴れ
【本島北部】くもり時々晴れ
【久米島】くもり時々晴れ
【大東島地方】くもり時々晴れ
【宮古島地方】くもり
【石垣島地方】くもり
【与那国島地方】くもり