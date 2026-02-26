“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、ボリューム感あらわなオフショル姿に釘付け「息できない」

i-dleのミヨンが、艶やかな雰囲気でファンを魅了した。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字と共に数枚の写真を投稿した。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

公開された写真には、煌びやかなビジューが贅沢にあしらわれた黒のオフショルダートップスを身にまとったミヨンの姿が収められている。胸元まで大きく開いたトップスからは、彼女のヘルシーな美しさが露わになっており、見る者の視線を釘付けにした。

また、カメラをじっと見つめるアンニュイな表情は、普段の清純なイメージとは異なる色っぽいオーラを放っている。

この投稿を見たファンからは「女神」「言葉を失う美しさ」「めちゃめちゃかわいいー」「息できない」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンが所属するi-dleは、2月21日・22日の2日間、ソウル・KSPO DOMEにて「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催した。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。