

BC級戦犯の審理が行われた「横浜法廷」。星条旗2流が掲げられた正面が判事席、その下が被告席、左右に検事席と弁護士席。横浜裁判はアメリカによるBC級戦犯に対する軍事法廷で、連合国によるA級戦犯の極東国際軍事裁判（東京裁判）とは別に1949年10月19日まで行われ約1000人が死刑を含む判決を受けた＝1946年6月ごろ、横浜市中区、朝日新聞社

現代の国際情勢を考える上で、避けて通れないのが「戦争の責任をどう裁くか」という問題です。「戦争犯罪」と聞くとリーダーの責任ばかりを想像しがちですが、実は戦場での振る舞いそのものも厳しく問われます。現代史の専門家・林博史教授（関東学院大）へのインタビューから、東京裁判（極東国際軍事法廷）やBC級裁判について解説。なぜ復讐ではなく法による解決が必要だったのか？ 今の世界を理解するためのヒントを分かりやすくお届けします。

1. A・B・C級は階級ではなく「平和に対する…」「人道に対する…」など罪の種類による区分

2. 裁判の枠組みは、ナチス・ドイツを裁いたニュルンベルク裁判で定式化された

3. 大国の独断ではなく、被害を受けた中小国の声がベースになった

4. 被害者による報復を防ぎ、法によって平和を回復することに大きな意味がある

1, A級・B級・C級、それぞれの正体

よく勘違いされますが、この区分は階級やランクではありません。

A級（平和に対する罪）： 侵略戦争を計画・実行したこと自体の罪。B・C級が「現場の行為」を問うのに対し、A級は「戦争そのものを始めた責任」を問い、国家や軍の指導者が対象

B級（通例の戦争犯罪）： 捕虜への虐待や民間人の殺害など、従来の国際法に反する行為

C級（人道に対する罪）： 政治や人種、宗教を理由にした組織的な迫害行為

2, 中小国の声が生んだ「新しいルール」

これらの新しい概念は、大国が勝手に決めたものではありません。きっかけは、ナチスや日本軍から甚大な被害を受けた中小国による「これまでのルールでは裁ききれない」という悲痛な訴えでした。これが米政府を動かし、まずニュルンベルク裁判で定式化され、東京裁判へと引き継がれました。国際法を使って大国の横暴を防ごうという、中小国の願いを反映しようとした枠組みだったのです。

3, 米国の影響力と残された「証拠」

もちろん、裁判が完全に公平だったわけではありません。また、東京裁判で米国は昭和天皇や731部隊を訴追しないといった強い影響力を行使しました。しかし、この裁判で「平和に対する罪」が議論されたことで、本来なら消え去ってしまうような戦争準備の証拠や残虐行為の記録が次々と提出され、保管されることになりました。こうした記録が残ったこと自体、大きな役割と言えます。

4, 「復讐の連鎖」を防ぐためにも

戦犯裁判の極めて重要な役割は、平和を回復するプロセスで「被害者による直接の報復」を防ぐことです。もし法による裁きが行われなければ、被害を受けた人々が個々に復讐を始め、暴力の連鎖が止まらなくなってしまいます。「加害の責任者は法で罰するから、個人での報復はやめよう」という合意こそが、社会を再び安定させるための鍵でした。現代の国際刑事裁判所（ICC）も、こうした過去の裁判への反省や知恵から生まれています。

実は、現代の国際刑事裁判所（ICC）に参加していないのはロシアや中国だけではありません。世界的なパワーを持つ米国もICCの非締約国です。林教授は、こうした「敗戦国や中小国だけが裁かれ、大国には逃げ道がある」状況を、戦犯裁判の重大な弱点だと指摘しています。しかし、それでも「侵略は犯罪である」という基準が確立されたことには大きな意味があります。中小国の声を国際法にどれほど反映し、大国をどうやってルールに従わせるか。これは人類がまだ答えを出せていない、最も重要な宿題なのです。

横浜法廷で裁判進行の諸手続きを打ち合わせる弁護人、ジョン・ディッキンソン中佐（左）＝1945年12月頃、米陸軍撮影

朝日新聞 GLOBE戦争犯罪を裁く 国際刑事裁判所（ICC)とその活動

戦争犯罪とその裁判を考えるとき、第2次世界大戦後の東京裁判など対日戦犯裁判を避けて通れないでしょう。「戦勝国による一方的な裁きだった」「米国の思惑でゆがめられた」といった否定的な評価とともに語られることが多いようです。しかし、実証的研究を重ね、著書「BC級戦犯裁判」（岩波書店）などにまとめてきた関東学院大学教授（現代史）の林博史さんは「近代の戦争の歴史、さらに現在の国際刑事裁判所（ICC）に至る歴史の中に位置づけて見るべきだ」と指摘しています。

A級とBC級戦犯の違いは？東京裁判は大国主導だった？背景にあった中小国からの訴え

