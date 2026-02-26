「野馳」はなんて読む？答えはひらがな2文字！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「野馳」はなんて読む？
「野馳」という漢字を見たことはありますか？
岡山県にある駅名で、答えは2文字です。
いったい、「野馳」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「のち」でした。
野馳駅は、岡山県新見市に位置している駅。
そんな野馳駅は、1930（昭和5）年に開業され、今もなお開業当時の駅舎が残っている昭和レトロな雰囲気漂う無人駅です。
駅には、厚手の紙で作られた切符「硬券」に日付を印字する機械「ダッチングマシン」が設置されており、「野馳駅来訪記念券」を購入すれば、自分で日付を印字することもできるのだとか。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『JRおでかけネット』
・『讀賣新聞オンライン』
・『漢字辞典オンライン』
ライター Ray WEB編集部