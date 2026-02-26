クリニーク「チャビー」シリーズ刷新！春色が揃う簡単メイクスティック登場
皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」から、人気のクレヨンタイプコスメ「チャビー」シリーズがリニューアルして登場します。繰り出し式で使いやすく、鏡がなくても手軽にメイク直しができるのが魅力。リップやチークに加え、ハイライトやコントゥールも揃い、いつでもどこでも理想の仕上がりが叶います。春らしい新色も仲間入りし、毎日のメイクがもっと楽しくなりそうです♡
鏡いらずで使えるリップバーム
価格：各4,180円(本体3,800円)
ぷるんと甘く色づくフルーツカラーが魅力の「チャビー スティック モイスチャライジング リップ バーム」は、繰り出し式のクレヨンタイプで手軽に使えるリップカラーです。
マンゴーバターやシアバターなどのトリートメント成分を配合し、うるおいのあるやわらかな唇へ導きます。なめらかな塗り心地で、自然なツヤ感のある仕上がりが楽しめます。
リップラインや唇の山も描きやすく、単色使いはもちろん重ねづけでオリジナルカラーも楽しめます。
31トータリーチュチュ(新色)
32ラビシュライラック(新色)
33プラシェストピンク(新色)
34ロッツォラテ(新色)
35ハピエストハッピー(新色)
36バースティングブロッサム(新色)
37バウンドレスブラッシュ(新色)
カラー：全14色(うち新色7色)
血色感を叶えるチーク＆立体メイク
価格：各4,400円(本体4,000円)
「チャビー スティック チーク カラー バーム」は、ポンポンとのせて指でぼかすだけで血色感のある頬を演出できるチークバームです。
なめらかなクリーム質感ながら軽やかな使い心地で、レイヤリングしやすく色の濃淡も自在に調整できます。自然な発色が長時間続くのも魅力です。
01アンプトアップアップル(新色)
02ローリーポーリーローズィー(新色)
04プランプドアップピオニー(新色)
05プレンティオブパパイヤ(新色)
06ポッピングピンク(新色)
07グランデストグァバ(新色)
08ランプドアップベージュ(新色)
09ベリーバイオレット(新色)
カラー：全8色
チャビー スティック スカルプティング ハイライト
価格：各5,170円(本体4,700円)
さらに、光と影で立体感を演出できるハイライトとコントゥールも展開。繰り出し式でテクニックいらずに使え、自然なツヤと陰影を簡単に仕込めます。
カラー：全3色（01ヘフティハイライト／02スプリームスターダスト／03ダズリングダスク）
チャビー スティック スカルプティング コントゥール
価格：各5,170円(本体4,700円)
カラー：全3色（02ソーサンキスド(新色)／03リアリーリッチ(新色)／01カーヴィーコントゥール）
いつでも使える手軽メイクシリーズ
持ち歩きやすいスティックタイプが揃う「チャビー」シリーズは、忙しい朝や外出先でのメイク直しにもぴったり。
リップやチーク、ハイライトやコントゥールまで揃っているので、これだけで統一感のあるメイクが完成します。
春らしいフルーツカラーも充実し、自分らしい色遊びが楽しめるのも魅力♪毎日のメイクに取り入れて、軽やかな春顔を楽しんでみてはいかがでしょうか。