DJ KOO、若かりし頃の写真でTRF33周年を報告「これからも健KOO第一で」 当時のドレッドヘアは「1ヶ月20万」
TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が25日、自身のSNSを更新。「2月25日 TRF デビュー33周年を迎えました!!」と報告し、懐かしの写真と家族にお祝いしてもらった様子を披露した。
【写真】ドレッドヘアに「1ヶ月20万」かけていた若かりし頃のDJ KOO
「皆さんありがとうございます!! 全国各地のイベントやCLUBでDJをやらせてもらってますが33年経った今でも TRFの曲で盛り上がって踊ってくれること本当に嬉しく感謝しかありません!! 小室さん最高の楽曲をありがとうございます!!」と感謝をつづったKOO。
投稿では「懐かしい写真がありました!!」と若かりし頃の写真をアップ。“イケイケ”なポーズを決めたメンバーとの写真や、「当時1ヶ月20万かかった」というドレッドヘア、TRFのボーカル・YU-KIとの2ショットを公開した。
続けて、「家族がサプライズケーキでお祝い!!」と報告し、お祝いのケーキとケーキを手にしたKOOの写真を披露。「家族の支えと愛情が元気パワーの源です」とうれしそうにつづり、「皆さんへの感謝、メンバーへのリスペクトを持ってこれからも健KOO第一で頑張っていきます!!どうぞ、よろしくDO DANCE!!」と元気いっぱい伝えた。
ファンからは、「33周年おめでとうございます！」「おめでとうdo dance」「私の青春はTRFです！」「お写真もレアなの見せてくれて嬉しいです」「KOOさん男前だな〜、さぞかし業界ではモテモテだったんだろうなぁ」「ずっと変わらず5人のTRFで居てくれてありがとうございます」「皆様のご活躍これからも応援してます！」など、多くの祝福の声が寄せられている。
