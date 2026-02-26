アメリカ在住の日本人母によるツイッター（現X）への投稿が、「すごっ！」「そんなことある！？」と、話題を集めました。



「帰宅をするなり息子が『トレジョの本社から手紙が来た』とわけのわからない事を言っていた。息子がCEO宛てに『うちの母はトレジョが好きなのでうちの近所のここら辺に出店して欲しい』と手紙を書いたらしく、本日社長から直々に手紙が返ってきた。ワロタwww 子どもって、親の事よく見てるのねw」



この手紙を書いたのは、アメリカに住む猫林の鬼さん（@Meghwatt）の現地で8年生になる息子さん。アメリカで人気のスーパー「Trader Joe's」へ手紙を書いたところ、なんとお返事が届いたとのこと。



その息子さんの手紙はもちろん、届いた返事の内容に対しても、コメント欄は賛辞で溢れました。



「息子さん優しいし、行動力」

「ご近所にトレジョが進出する事を、大阪から静かに祈ってます」

「こどもの発想はおもしろいね」

「でもすごいですね、トレジョも！ちゃんと目を通してるんだ、素敵」

「トレジョファンですが、益々トレジョが好きになりました」

「人情にあふれてますね。良い会社だ…」



投稿した猫林の鬼さんに、息子さんの手紙の内容と社長からの返事、さらには皆さんが絶賛する「トレジョ」ことTrader Joe'sについて、お伺いしました。



日本未上陸の米国人気スーパーの魅力

ーートレジョってどんなスーパーですか？その魅力は？



「トレジョとは、Trader Joe'sという名前で、アメリカの大きな都市にはたくさんあるスーパーです。活気があって、店員さんがフレンドリー。商品のパッケージが映えるので、日本へのお土産にも重宝すると話題です。



センスを感じるPOPや手書きの値段表示、カラフルでいるだけでワクワクする店内、さらにはその土地ならではの商品や、一風変わったアイテムがずらりと並び、本当にお買い物が楽しいんです！そして美味しく、全体的に価格が安い…といいことづくしです 笑」



ーー今すぐ行きたくなる、最高なスーパーですね！だから、息子さんも「近所にできてほしい」と手紙を出したんですか？



「息子も大好きで、一緒に行くと、後ろからついてきて、お菓子をカートへ入れていきます。ただ、今回送った手紙は、学校の英語（アメリカでいう国語）の授業での課題だったそうです」



ーー学校の課題が、企業への手紙だったんですか？



「そうです。自分がチョイスした企業について意見をまとめ、その内容を手紙として出すという課題で。うちの息子が選んだのが、Trader Joe'sのCEOでした。『母がいつもシカゴを訪れる度に行きたがるので、ぜひ自分の住む街へも出店してみてはどうでしょうか？たくさんのお客が来ると思いますよ』というような内容で、手紙を書いたそうです」



ーー返事が届いたときの息子さんの反応は？



「息子本人もまさか返信がくるとは思ってなかったようで、びっくりしていました」



ーー家に届いた手紙は、トレジョCEOが直々に書いたのですか？



「我が家へ届いた手紙の送り主は、CEOではなく副社長からでした。息子の手紙の内容が『店舗の誘致』だったため、不動産投資や出店計画を担当している副社長に話が行ったようです」



ーー返事の内容は？



「『CEOから頼まれて手紙を書いています。実は君が住む街も、出店先の一候補に入っています。いろいろ調査検討して一番良さそうなマーケットに出店します。住民の声を代弁してくれてありがとう』という内容でした」



ーーまさか、副社長が直々に書いてくれるとは！



「直筆のサインまでされていて。親子で感激しました」



ーー素敵な経営陣ですね。ちなみに、トレジョでは、どんなアイテムがおすすめですか？



「日本でも人気で、よくSNSでも話題となっていますが、トレジョの買い物バッグは、現地でも人気です。私も持ってますが、バッグの形が、中に入れた商品を整理しやすく、さらには軽くて丈夫。一度使うと、手放せなくなりますよ！



私が個人的にリピート買いしているのは、胡麻ドレッシングですね。酸っぱくなくてどちらかというと濃厚でクリーミーな味です。胡麻しゃぶのドレッシングに似てる感じです。



旅行に訪れた人が、トレジョで日本へのお土産を買うなら、お菓子やスパイス（肉に振りかけると美味しくなるものが特に）などがオススメです！パッケージも可愛いですよ」



お話を聞いていると、日本にも上陸して欲しいと切に願います。猫林の鬼さんの息子さんのように、誰かトレジョの副社長宛に手紙を書いてくれませんかね？



猫林の鬼さんは、アメリカでナースとして働き約5年目を迎えるそうです。Xでは、猫やアメリカの話題を発信しています。



