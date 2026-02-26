もらったらうれしい「岡山県のお土産」ランキング！ 2位「白十字のワッフル」を抑えた1位は？
自宅でのティータイムや晩酌を格上げしてくれる名産品は、今の生活スタイルにおいて最も重宝される贈り物の1つです。自分ではなかなか買わないけれど、もらうとうれしい「ちょっとしたぜいたく」が、相手の日常に幸せなひとときを運びます。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「岡山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ふわふわで見た目も可愛いから」（30代女性／北海道）、「ふわふわの生地とハチミツ風味の濃厚カスタードクリームがサンドされたやさしい味わいで、幅広い年代に喜ばれる味で、とても美味しいからです」（60代男性／愛知県）、「貰ったら嬉しいお土産として、白＋字のワッフルを選んだ理由は、シンプルでおしゃれな見た目に惹かれたからです。白を基調としたデザインに文字が入っていることで、上品さと特別感があり、大人っぽい印象を受けました。ワッフルはふんわりしていて食べやすく、甘さも程よいため、気軽に楽しめる点が嬉しいです。見た目の洗練さと味の安心感があり、貰ったらセンスがいいと感じるお土産だと思いました」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「岡山にしかないきび団子。お茶のおともにおすすめ」（40代男性／大阪府）、「岡山といえば思い浮かぶ定番土産で、知名度が高く安心して渡せるため」（30代女性／秋田県）、「岡山といえば桃太郎のイメージが強く、元祖きびだんごはその象徴的なお土産として受け取ると嬉しいです。柔らかく優しい甘さで、何個でも食べられる飽きのこない味が魅力です。小分けで配りやすく、パッケージも可愛らしいのでお土産としての満足度が高いです」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：白十字のワッフル（白十字）／39票岡山で広く知られる洋菓子店・白十字の「白十字のワッフル」が2位。ふわふわのスポンジ生地に、風味豊かなカスタードクリームがサンドされた優しく懐かしい味わいです。「晴れの国おかやま」で長年愛される地元の味は、気取らないけれど喜ばれる、そんな温かみのある手土産として人気を集めています。
1位：元祖きびだんご（廣榮堂）／62票1位は、岡山といえば真っ先に思い浮かぶ「元祖きびだんご」です。桃太郎の物語でおなじみのこのお菓子は、上品な甘みともっちりとした食感が魅力。五味太郎さんのイラストによるかわいらしいパッケージも相まって、岡山観光の定番中の定番として不動の人気を誇ります。旅の楽しさを共有するお裾分けに欠かせない一品です。
