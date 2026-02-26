高島誠氏が語る成長期の投球マネジメント…感覚のズレを「調整」で埋める思考法

中学3年生頃の成長期、体が大きくなるにつれて球速が飛躍的に上がる投手は多い。喜ばしい成長だが、同時に「急にコントロールが悪くなった」「ボールの抑えが利かない」といった壁にぶつかるケースが頻発する。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、この現象の原因は技術的な欠陥ではなく、自身の成長による「イメージと現実のギャップ」にあると指摘する。

球速が上がり回転数が増えると、ボールが重力に抗う「ホップ成分」が増加する。これまでと同じ感覚でコースを狙っても、球威が増した分だけボールが浮いてしまうのだ。高島さんは「それはボールが抜けているのではなく強い球がいっている証拠。非常に良い傾向であるということを、まず指導者が理解してほしい」と強調する。ここで「ストライクを入れろ」と無理に押さえ込んでしまうと、投手のダイナミックな成長を止めてしまう恐れがあるからだ。

この問題に対する具体的な解決策は、狙うコースの「カーソルの位置を下げる」ことだ。フォームをいじって調整するのではなく、自分の球が強くなったと理解した上で、脳内のターゲットを下方修正する。「球が速くなったから高めにいくんだ。だったらもっと下を狙おう」と論理的に考えられれば、出力を落とすことなくストライクゾーンを攻略できる。自分の状態に合わせて試合中にカーソルを微調整する感覚を持つことが、真の制球力へと繋がる。

この現象はストレートに限らず、変化球にも当てはまる。球速が上がれば変化球の回転数も増え、曲がりすぎてワンバウンドになることも増える。ここで注意すべきは、捕手との兼ね合いだ。鋭い変化に対応できず捕球ミスが続くと、投手は無意識に自分をセーブしてしまう。「キャッチャーの成長が追いつかないことで、投手の進化が止まるのは非常にもったいない」と高島さんは警鐘を鳴らし、捕手も一緒にトレーニングしましょうと成長を促す。

球速とコントロールを両立させるために必要なのは、筋力やフォームの追求だけではない。自身の成長によって生じる「感覚のズレ」を客観的に捉え、狙い所を変えるインテリジェンスだ。投手、指導者、そして捕手がこのメカニズムを共有できていれば、成長期の波を乗りこなし、さらなる高みへと突き抜けることができるはずだ。（First-Pitch編集部）