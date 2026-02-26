西武ドラフト3位の秋山が練習試合で豪快アーチ

プロでの飛躍に期待が高まる快音となった。西武の秋山俊外野手は25日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われた斗山ベアーズ（韓国）との練習試合に出場。今春、チーム初となる本塁打を放ち、ファンが「えぐーー！！」「半端ないです」と衝撃を受けている。

強烈な一打が飛び出したのは2点リードで迎えた4回。無死一塁で打席に入った秋山は、相手右腕の低めのボールを捉えると、打球は高々と舞い上がり右翼スタンドに飛び込んだ。3ボールから、思い切りのいいスイングで会心の当たりを放った。

「パーソル パ・リーグTV」が公式X（旧ツイッター）で、ルーキーの衝撃弾を公開すると、西武ファンは歓喜。「バケモンやんなやっぱり」「天才だろ」「あれで持ってくのえぐい」「西武の外野手で秋山姓という成功が約束されたルーキー」「本当に素晴らしい」「流石すぎる」などの声がSNSに寄せられていた。

秋山は2025年のドラフト3位で入団した22歳。中京大では、4年春のリーグ戦で本塁打と打点の2冠を獲得した長打力が魅力の選手だ。この日の一発は、開幕1軍に向けて絶好のアピールとなっただけに、ルーキーの今後の活躍に期待が集まる。（Full-Count編集部）