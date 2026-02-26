「選手コアラデザインミニトート」がセットに

ロッテは、5月1日に行われる西武戦において、「選手コアラデザインミニトート」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着1万枚限定で販売することを発表した。

本アイテムは、木村優人投手をはじめとした8選手を「コアラのマーチ」キャラクター風にデザインしたミニトートバッグ。投げる、打つ、走るといったプレーシーンをモチーフに、選手たちの躍動感あふれる姿を可愛らしく表現した。表面には選手コアライラストを、裏面には選手ネームとナンバーをあしらった。

「TEAM26デーグッズ付きチケット」は、対象チケット1枚につき「選手コアラデザインミニトート」1点を受け取れる。デザイン対象選手は横山陸人投手、木村優人投手、廣池康志郎投手、寺地隆成捕手、上田希由翔内野手、宮崎竜成内野手、西川史礁外野手、山本大斗外野手の8人。

〇木村優人投手のコメント

「小さい頃から親しんできた『コアラのマーチ』とこうした形で関わることができて、とてもうれしいです。自分がコアラのデザインになっているのは不思議な感覚ですが、投げている姿も可愛く表現してもらっているので、ぜひ注目してほしいです。このバッグを持って応援してくださるファンの皆さんに、勝利で恩返しできるよう頑張ります」（Full-Count編集部）