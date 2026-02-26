マクドナルド“てりたま”が30周年！ 3年ぶり「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」が復活
「マクドナルド」の春の風物詩「てりたまファミリー」が、3月4日（水）から、全国の店舗で発売される。
【写真】待ってました！ 「てりたまファミリー」全6種一覧
■ラインナップは全6種
発売から30周年を迎える今年の「てりたまファミリー」は、バーガー3種、マフィン1種、ドリンク2種から成る計6種がラインナップ。
バーガーは、定番人気の「てりたまバーガー」と「チーズてりたま」に加えて、2023年に登場した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして3年ぶりに復活。
「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」は、細かく刻んだレモンやたまご、玉ねぎ、ピクルスを合わせた具材感たっぷりのタルタルソースに、今年はレモン果汁を足して、レモンのジューシーさと爽やかさをさらにアップ。甘辛いてりやきソースをたっぷり絡めたポークパティ、たまご、シャキシャキレタス、ベーコン、レモンタルタルソースが相性抜群の、やみつきになる一品に仕上がっている。
また、てりやきソースを絡めたソーセージパティに、たまご、レタス、スイートレモンソースを重ねた朝マック限定の「てりたまマフィン」も用意。
さらに、もものジューシーな甘みと、とちおとめの芳醇な香りが広がるフルーティーな炭酸ドリンク「マックフィズ とちおとめ白桃」と、なめらかなソフトクリームをのせた「マックフロート とちおとめ白桃」も展開され、一足先に春気分を楽しめる味わいと色合いの商品が勢ぞろいする。
