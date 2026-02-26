LA拠点の桃井かおり、白米×生じゃこおろし“和風”の手作り朝ごはんに反響「最高ですね」「健康的」「器まで！美味い!!」

LA拠点の桃井かおり、白米×生じゃこおろし“和風”の手作り朝ごはんに反響「最高ですね」「健康的」「器まで！美味い!!」