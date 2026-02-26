LA拠点の桃井かおり、白米×生じゃこおろし“和風”の手作り朝ごはんに反響「最高ですね」「健康的」「器まで！美味い!!」
米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおりが25日、自身のインスタグラムを更新。「生おじゃこがLAでも手に入った！」と書き出し、白米に小鉢などが並ぶ手作りの和朝食を披露した。
【写真】「最高ですね」「器まで！美味い!!」桃井かおりが披露した“和風”の手作り朝ごはん
テーブルには白米、みそ汁のほか、大根おろしをトッピングした生じゃこ（生しらす）とキャベツの浅漬けが用意されている。
投稿では「“食っとけ！内地から来たの？”今朝の私は港食堂の“おばちゃん”なんだ」とユーモアたっぷりにつづり、この日の「#かおり飯」を紹介している。
コメント欄には「しらすおろしで朝ご飯最高ですね」「食卓は日本のそれそのもの!!」「健康的」「大根おろしとシラス！とお味噌汁があれば他にいらないです！美味しそう」「いつも、元気なでそうな器ですね。楽しい」「器まで！美味い!!かおり飯」など、さまざまな反響が寄せられている。
