２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが、現地で解説をつとめたミラノ・コルティナ五輪でのツーショットを披露した。

菜那さんは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「オリンピック期間中に偶然会うことができたフィギュアスケートのかおちゃん」と書き出し、フィギュアスケート女子と団体で銀メダルを獲得し最後の五輪となった坂本花織とのツーショットをアップ。「昔から可愛くて今も可愛い！フリーで滑った愛の讃歌 ４年前に一緒に戦った北京の時のかおちゃんから いろんな事を乗り越えてこんなにもかっこよく美しく成長したかおちゃんが表現されてて本当に感動しました かおちゃん色に染まった素敵な愛の讃歌。最高でした。世界トップで戦い続けて挑んだオリンピック 本当に緊張したと思うし不安もあったと思う。それでも最後まで戦い続けて表現し続けた滑りが見れて感動をもらいました！ かおちゃんありがとう！そしてお疲れ様 会えてよかった」と労いの思いをつづった。

この投稿にファンからは「２人の笑顔が最高じゃん」「お二人の素敵な笑顔が見られて幸せです」「花織さん菜那お姉ちゃんお疲れ様でした。」「凄い！トップスケーター同士の共演だ」などのコメントが寄せられている。