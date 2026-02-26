◆オープン戦 タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レークランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）

タイガースのジャメイ・ジョーンズ外野手（２８）が２５日（日本時間２６日）、本拠でのブルージェイズ戦で「３番・左翼」で先発。４打数無安打で終え、ＷＢＣ韓国代表合流のため、フロリダでのキャンプを打ち上げた。

「いいキャンプを過ごせた。今年はＷＢＣがあるので、明らかに違う雰囲気を感じる。チームを離れる心配は多少あるが、とてもエキサイティングだ」とジョーンズは語った。

米ジョージア州生まれ。米国人父と韓国出身の母を持つ。前回大会でエドマン（ドジャース）が韓国代表に選出され、ＷＢＣ出場を考えるきっかけになったという。昨年、韓国代表側から打診があり、２月に正式発表された。

「実は昨年、新婚旅行で韓国に行く予定だったが、子供ができて中止したんだ。自分のルーツを考えた時、この機会は非常に意味のあることだと思う。打診を受けて、すぐ前向きに考えたよ。日本に行くのも初めて。母は大喜びしているし、家族の皆が楽しみにしている」と語った。

韓国代表では外野で起用される方向で、２６日に大阪へ向け出発。チームに合流し、来月２日の阪神戦、３日のオリックス戦に出場し、東京ドームで行われる１次ラウンドに備える。

７日は、大一番の日本戦。菊池雄星投手（エンゼルス）の先発が予想されている。「彼とは２回対戦した」としっかり記憶していたジョーンズ。ヤンキース時代の２０２４年に初対戦し、右前打を放つなど、対戦成績は５打数１安打となっている。

「日本について色々聞いている。素晴らしい球場と環境だとね。違う文化の野球がどういうものか感じてみたい。日本チームは前回優勝しているし、連覇を目指していると思う。エンゼルス時代に一緒にプレーしたショウヘイと、また会えることも楽しみだ」。２０２０年はエ軍でチームメートだった大谷との再会も心待ちにしていた。