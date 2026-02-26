◆米大リーグオープン戦 ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、キャンプ敵地のダイヤモンドバックス戦で今季初登板。予定の２回を投げ切ることはできず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点だった。防御率２０・２５。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）を計測した。

初回だけで２７球を要した。ＷＢＣドミニカ共和国代表の１番ペルドモに９６・５マイル（約１５５・３キロ）直球を右前打とされると、２番タワは四球。１死一、二塁からＷＢＣプエルトリコ代表の４番アレナドにはスプリットを捉えられ、左翼線への適時二塁打を許した。なおも１死二、三塁で５番バルガスには高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球を痛打され、右翼線への２点二塁打とされた。その後のピンチは連続三振で切り抜けたが、いきなり３点を失った。

２回は先頭のジョーンズを新球カットボールで空振り三振に仕留めたが、続くガルシアを四球で歩かせて１死一塁となった時点で球数３６球となり、交代を告げられた。３６球のうちストライク１７球、ボール１９球と制球が不安定だった。

ＷＢＣには出場せず、ドジャースでの調整に専念する朗希は今季、先発再転向で開幕ローテ入りを目指している。今後に向けては「コンディション的には去年よりもいい状態ですし、フォームも自分の中ではうまくは来ているので。ただ、今日はブルペンの方が自分のやりたいようにできたのかなというところはある。試合に入っていって緊張感だったり、そういうところで思うように動かなかったところもあるので、その中で（開幕まで）あと５試合あるのはいい準備ができるかなと思いますし、もちろん僕みたいな（ローテ入りを争う）立場は開幕から１００％の状態に合わせなきゃいけないので。そこを目標にしながらもシーズンをしっかり通せるように、小手先の変更だけじゃなくて、フォームだったり配球だったり、しっかり準備してやれればなとは思ってます」と前を向いた。

この日の制球の乱れに関しては「この時期はまとまりはない方だと思うので、徐々にコントロールはまとまっていくと思う。それよりもスピード感とか、もっと腕を振って良かったのかなというか。きれいに投げすぎようとした感じはあったので。全力に近い中で、フォームを固めていったり、ゾーンでまとめていくことが大事だと思う。今日はそこができなかったので、もったいなかったなと思います」と話した。