パット時に「お先に」をしないゴルファーは上手くならない理由とは！？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

パット時に「お先に」をしないゴルファーは上手くならない！

突然ですが、あなたはグリーン上で「お先に」をする人でしょうか、それともしない人でしょうか。そんなことがゴルフの上達と関係あるの?と言われそうですが、実は大いに関係があるんです。アマチュア、特にあまり上手くない人のプレーを見ていて思うんですが、イージーなパットを先にやらず、わざわざマークをして外すケースがけっこう多いんですね。そんなの「お先に」をしちゃったらいいんじゃないの、って思うんだけど、自信がないんでしょうね。マークして改めてやるわけだけど、待っている間にどんどん自信がなくなるし、作らなくてもいい「間」を作ってしまうから余計入らなくなるんですよ。だったらそのままの流れで打っちゃったほうが入る確率は上がると思うんですよね。プロでパッティングがよく入る選手はどんどん先にやってしまいますよ。

もちろん、何でもかんでも先にやればいいってものではありません。曲がるラインはダメだし、逆目のラインもやるべきではないですね。それから人のラインを踏んだりする可能性があるときもダメ。要は自分の中に「お先に」をやる定義を作っておこう、ということなんですね。その定義ですが、まず第一に自分のレギュレーションで普通に打てるとき、ってのが重要ですね。どういうことかというと、普通に構えて普通に打てる状況っていう意味です。その上で入れる自信があるときは必ず先に行くと決めておけばいいわけです。え?どんなに短くても自信がないから先にやれない?それは単なる練習不足なので十分にパッティングの練習を積んでからコースに行ってください。パターマットでもいいし、絨毯でもいい。ふだんからパターでボールを転がす習慣をつければ必ずスキルは上がります。

仮にラインがまっすぐだとして、どれぐらいの距離なら「お先に」をやってい いかというと、これは人によって違います。人間には「視野範囲」ってのがあるけれど、カップが視野に入っている距離なら先にやってもいい、と考えてもらっていいと思います。もしカップが視野に入っていないと、カップに顔を向けようとする動きが入るからどうしても精度が落ちるんですよね。自分の視野範囲を知りたければ、顔の正面で両手の人差し指を突き立てて、左手を真横にスライドしてみてください。頭を動かさずに左手の人差し指が見えている範囲があなたの視野範囲なんです。私の場合は約90cmだから、その距離以内なら「お先に」をやっていいということになるんですね。それでもマークして慎重に行ったほうがいい、とか言っている強情なあなたには次の事実をお伝えしましょう。

ゴルフが難しいのは、打って、待って、打って、待っての繰り返しにあるってことですよ。毎回ファーストホールの状況がきてしまうからフィーリングが出しにくくなるんですよね。飛ぶ選手が崩れるときっていうのは、曲がるときではなくて、待たされるときなんですよ。待っている間にいろいろ考えてしまうし、体が冷えたり、フィーリングがなくなってしまうからおかしくなるんです。このように、連続して打てるってことはほぼないので、やれる状況ではやってしまったほうが得だってことです。さあ、理解できましたら次のゴルフからはなるべく「お先に」をしてみてくださいね。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山