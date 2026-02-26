本日の予定【発言・イベント】
10:30 高田日銀審議委員、金融経済懇談会挨拶
14:00 高田日銀審議委員、金融経済懇談会会見
16:30 日銀「市場調節に関する意見交換会」開催
17:30 ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
18:00 ドレンツ・スロベニア中銀総裁、講演
ロンバルデッリ英中銀副総裁、英中銀主催イベント出席
27日0:00 ボウマンFRB副議長、米上院銀行委員会出席（質疑応答あり）
3:00 米7年債入札（440億ドル）
クリントン元米国務長官、下院監視政府改革委員会「エプスタイン事件」巡り証言
※予定は変更することがあります
14:00 高田日銀審議委員、金融経済懇談会会見
16:30 日銀「市場調節に関する意見交換会」開催
17:30 ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
18:00 ドレンツ・スロベニア中銀総裁、講演
ロンバルデッリ英中銀副総裁、英中銀主催イベント出席
27日0:00 ボウマンFRB副議長、米上院銀行委員会出席（質疑応答あり）
3:00 米7年債入札（440億ドル）
クリントン元米国務長官、下院監視政府改革委員会「エプスタイン事件」巡り証言
※予定は変更することがあります