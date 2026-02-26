IMF トランプ新関税巡る不確実性が米経済損なう、貿易相手国と協力すべき IMF トランプ新関税巡る不確実性が米経済損なう、貿易相手国と協力すべき

IMF トランプ新関税巡る不確実性が米経済損なう、貿易相手国と協力すべき



IMFが米新関税政策を巡る混乱が好調な米経済を損なうリスクがあると指摘。



トランプ米大統領の新たな関税政策を巡る不確実性は予想以上に米経済活動に悪影響を及ぼす可能性がある。米国は貿易相手国と協力し、貿易制限を緩和する方法を見つけるべきだ。



今後1年間で政策金利を引き下げる余地はわずかだと考える、米の政策金利は今年末までに3.25%～3.50%に達すると予想。大幅利下げは労働市場の見通しが大幅に悪化することを前提とする必要がある。インフレ率は27年初頭までに中銀目標2%に低下すると見ている。

