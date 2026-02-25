ハットブランド「エントワフェイン」が初のヘアアクセサリーコレクション発売　シュシュやバレッタなど7型

ハットブランド「エントワフェイン（ENTWURFEIN）」が、ブランド初のヘアアクセサリーコレクションを発売した。同ブランド公式オンラインストアおよび取り扱い店舗で販売している。

エントワフェインは、南雲詩乃によるオートクチュールハットブランド「シノナグモ（Shinonagumo）」のプレタポルテラインとして2022年に始動。シンプルでシャープなデザインに心地よい素材を組み合わせ、日常に溶け込むヘッドピースを提案している。ブランド名は、ドイツ語でデザインや設計図を意味する「ENTWURF」とアイン英語でTHEにあたる「EIN」の2つを組み合わせた造語。

同コレクションでは、ハット製作を通して培った「構築性」「素材への研究」「余白の美」をエントワフェインの世界観に落とし込み、ヘアアクセサリーという新たな形に昇華。ブランドオリジナルの金具をあしらい、ジュエリーのように取り入れられるメタルのバレッタ「EMMA MINI」（1万6500円）や、上質なブラックレザーとメタルを組み合わせたレザーバレッタ「NOLA L」（9900円）、甘さを抑えたデザインのシュシュ「MEG」（1万7600円）、髪に留めるだけでなく、シャツのボタンホールに通してタイのようにアレンジすることもできるポニーフック型ヘアピアス「EVE」（2万7500円）など全7型をラインナップしている。

