日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比860円高の5万9650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61602.76円 ボリンジャーバンド3σ
59650.00円 26日夜間取引終値
59549.70円 ボリンジャーバンド2σ
58583.12円 25日日経平均株価現物終値
58036.00円 5日移動平均
57920.00円 一目均衡表・転換線
57496.65円 ボリンジャーバンド1σ
55775.00円 一目均衡表・基準線
55443.60円 25日移動平均
53390.55円 ボリンジャーバンド-1σ
52325.73円 75日移動平均
52225.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51337.50円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49284.44円 ボリンジャーバンド3σ
45892.50円 200日移動平均
株探ニュース
61602.76円 ボリンジャーバンド3σ
59650.00円 26日夜間取引終値
59549.70円 ボリンジャーバンド2σ
58583.12円 25日日経平均株価現物終値
58036.00円 5日移動平均
57920.00円 一目均衡表・転換線
57496.65円 ボリンジャーバンド1σ
55775.00円 一目均衡表・基準線
55443.60円 25日移動平均
53390.55円 ボリンジャーバンド-1σ
52325.73円 75日移動平均
52225.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51337.50円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49284.44円 ボリンジャーバンド3σ
45892.50円 200日移動平均
株探ニュース