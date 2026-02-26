　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比860円高の5万9650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61602.76円　　ボリンジャーバンド3σ
59650.00円　　26日夜間取引終値
59549.70円　　ボリンジャーバンド2σ
58583.12円　　25日日経平均株価現物終値
58036.00円　　5日移動平均
57920.00円　　一目均衡表・転換線
57496.65円　　ボリンジャーバンド1σ
55775.00円　　一目均衡表・基準線
55443.60円　　25日移動平均
53390.55円　　ボリンジャーバンド-1σ
52325.73円　　75日移動平均
52225.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51337.50円　　ボリンジャーバンド2σ
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49284.44円　　ボリンジャーバンド3σ
45892.50円　　200日移動平均


株探ニュース