TOPIX先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比60.5ポイント高の3914ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4082.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
3958.84ポイント ボリンジャーバンド2σ
3914.00ポイント 26日夜間取引終値
3849.40ポイント 5日移動平均
3843.16ポイント 25日TOPIX現物終値
3835.37ポイント ボリンジャーバンド1σ
3832.50ポイント 一目均衡表・転換線
3711.90ポイント 25日移動平均
3702.00ポイント 一目均衡表・基準線
3588.43ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3550.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3510.72ポイント 75日移動平均
3464.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
3445.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3341.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
3174.14ポイント 200日移動平均
株探ニュース
