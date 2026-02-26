26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比60.5ポイント高の3914ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4082.31ポイント ボリンジャーバンド3σ

3958.84ポイント ボリンジャーバンド2σ

3914.00ポイント 26日夜間取引終値

3849.40ポイント 5日移動平均

3843.16ポイント 25日TOPIX現物終値

3835.37ポイント ボリンジャーバンド1σ

3832.50ポイント 一目均衡表・転換線

3711.90ポイント 25日移動平均

3702.00ポイント 一目均衡表・基準線

3588.43ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3550.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3510.72ポイント 75日移動平均

3464.96ポイント ボリンジャーバンド2σ

3445.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3341.49ポイント ボリンジャーバンド3σ

3174.14ポイント 200日移動平均





