　26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比60.5ポイント高の3914ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4082.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3958.84ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3914.00ポイント　　26日夜間取引終値
3849.40ポイント　　5日移動平均
3843.16ポイント　　25日TOPIX現物終値
3835.37ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3832.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3711.90ポイント　　25日移動平均
3702.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3588.43ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3550.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3510.72ポイント　　75日移動平均
3464.96ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3445.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3341.49ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3174.14ポイント　　200日移動平均


