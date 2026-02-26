本日2月26日（木）よる7時54分から（※一部地域ではよる8時から）放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチ27」第4戦。

VIPチャレンジャーは、レギュラー放送で13年ぶりの参戦となる風間俊介。増田貴久は「食べたいものを食べて楽しく帰ってほしい」と余裕のコメントだが、自身は現在2連敗中で最下位。「値段に迷ったら聞いてください」の一言には、風間も「絶対聞かないし！なんでそのテンションでいけんのよ」とバッサリ。果たして“先輩後輩対決”はどうなる？

一方、この日は白石麻衣の声に異変が。なぜかハスキーボイスになってしまったというが、風間は「ギャップがいい」、倉科カナも「色っぽくてより一層まいやんのことが好きになった」と絶賛。ゴチメンバー一同メロメロで、スナックの“白石ママ”との声も。今夜新たなファン層を獲得するかも？

ゴチバトルの舞台は東京・青山の「STELLAR WORKS Restaurant & Bar」（ステラワークス レストラン＆バー）。地中海諸国のエッセンスを盛り込んだ独創的な地中海料理が続々と登場。設定金額は16,000円。ビリの自腹額は7人で11万円前後となる。

今夜のテーマは「プレッシャーゴチ」。全員がプレッシャーのかかる一回きりのゲームに挑戦し、クリアできたら一品目の金額を教えてもらえる。佐野勇斗はトイレットペーパーを巻き取りながらコップの水を移動させる簡単なようで難しいゲームに挑戦。実はやったことがあるといい、「得意です。プレッシャー何も感じません」と自信満々に臨むが…？

倉科はピロピロ笛を吹いてメトロノームの輪っかに命中させるゲーム。意外にも「めっちゃ面白い！」「もう一回！」とリクエストが巻き起こる。風間はボールを蹴って一発でピンを全て倒すゲームに挑戦。全員が「これはいける」といい、増田もあおる中チャレンジするが…？その増田のチャレンジには風間が「普通にやればできる」とあおり、足を引っ張り合う二人。果たしてプレッシャーに打ち勝ち、一品目のお値段を聞くことができるのは誰？

風間は、倉科との舞台共演の際に引っかかっていたというある因縁を暴露。これには倉科もしどろもどろ。一体倉科は何をしでかしてしまったのか？そんな風間には現在悩んでいることが2つあるという。1つ目はオシャレになりたいということで、ゴチのオシャレ番長・増田が私服をコーディネート。イメチェン姿で風間が登場すると、せいやが「めっちゃ、まっすーやな」、佐野も「やばいっす。めっちゃおしゃれっす」とベタ褒めだが、一方で「風間君、何があったんだろう」と戸惑う声も!? そんな「新しい風間」とは？もう1つは、とても体が硬く、柔らかくする方法を知りたいということ。そこで、30秒で体が柔らかくなるというヨガの柔軟法を伝授。果たして本当に効果はあるのか？

SPゲームでは、新メンバーの佐野にちなんで、「佐野」と発音が似ている「竿」を並べてテンポよく読み上げるリズムゲームで大盛り上がり。勢いに乗って“さのますコンビ”の新ギャグまで完成してしまう!?

結果発表では、13年ぶりのゴチに風間は「うわ、これ予想外だな」と困惑。倉科は「自信ない」「ヤバイ」と目を伏せる。増田とふざけていた佐野も緊張の表情…新メンバーがついに初自腹となってしまうのか？それとも増田が手痛い3連敗か？