この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026にカスタムショップ「AMEND」が出展 ■ブースにはグランドスラムしたハイエースを展示していた ■フレームを加工するなど大掛かりなカスタムを施している

このハイエースはただ車高を下げただけではない

2026年も西日本最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」が開催されました。毎年20万人規模を動員するビッグイベントで、今回は開催史上最多の700台を超える展示車両が集結。観客動員数は昨年を大きく上まわる21万人を記録しました。

そんな大きな賑わいのなかで訪れたのは、たくさんのカスタム系ショップの出展がおこなわれている4号館です。会場を見まわっていると、なにやらコンテナのような物体が置かれているのが目につきました。近づいてみると、そのコンテナに見えた物体はハイエースでした。“着地”していたため、まるでコンテナのような佇まいに見えたのでした。

そのハイエースが置かれていたのは「AMEND」のブースでした。「AMEND」というと、2024年の大阪オートメッセに、スズキ・キャリイにバイクのGSX-1300隼の200馬力エンジンを搭載し、カプチーノの足まわりを移植するという大胆なカスタム車両を展示していたカスタムショップです。

その「AMEND」の作となれば、ただ車高を下げただけ、ということはないでしょう。そもそもハイエースは後輪がリジットアクスルのため、そのままでは着地させるのは不可能な構造のクルマです。

さて、どんなギミックで着地を実現させているのかと、興味津々で後ろにまわりこんでみると……、なんとシャーシをガバッと切り取って、着地のための新たなフレームを新設していました。

トラック系のローダウンカスタムには、昔から“Cノッチ”という、フレームの一部を上に持ち上げる加工で車高短を実現する手法がありました。昨今ではそれと同じノリで、サスペンション支持部を含むフロア丸ごと切り取って持ち上げ、ボディをドロップさせる方法もありますが、このハイエースでは、サスペンションとプロペラシャフトが収まるフロアをごっそり切り取って、新たなフレームを増設して着地を実現していました。

これはかなり手間のかかる手法だと思いますが、以前のキャリイと同様に、「AMEND」の持つ加工技術のプレゼンの一環として、あえて困難な手法に挑戦したようです。そのため、ただ無骨に角パイプを組んで強度だけを確保するような方法ではなく、見栄えをかなり意識した手間のかかる造形がほどこされたフレームワークを披露しています。

職人技が織りなす大迫力の加工

たとえばいちばんの見せ場となっているリジットアクスル、いわゆるホーシングを支える部分は、あえて面倒な曲面を駆使した造形にまとめられています。通常はなるべく時間をかけずに済む適当なサイズの角パイプ材を組み合わせますが、このハイエースでは板材を切り出してその形状になるよう、BOX状に組み上げていったもので、加工者の高い意識が感じられる仕事となっています。

ノーマルではホーシングを支えるのは板バネでおこなっています。これは車体を支えるのと後輪の位置決めが同時におこなえる優れた方式ですが、ここまでのローダウンでは板バネを使うのはかなり難しいため、コイルスプリング＋ロッドによる位置決めという方式に改められているようです。

これも、ラテラルロッドを用いた5リンク方式が一般的ですが、このハイエースでは、斜めに張ったアッパーリンクロッドで左右の位置決めを兼ねる方式を採用していました。着地しているということから、エアサスを採用しているのは間違いないでしょう。ノーマルとはまったく異なる足まわりに改変されたこのハイエースの乗り心地がどんなものか、興味がわきます。

さらには、トランスミッションの位置が持ち上がっているのが確認できるので、エンジンのマウント状態も、ただ後ろを持ち上げたのではなく、エンジン自体を上にマウントし直しているようです。途方もない手間がかけられています。

装着しているホイールは、WORK エクイップ05の20インチです。フロントが8J、リヤは11Jという迫力サイズ。ローダウンでは当然のことながらホイールが大径になるほど難易度は上がりますが、あえて20インチという径を選んでいる点からも意気込みが感じられます。よく見ると、リヤブレーキはディスクブレーキ化されていました。大胆なカスタムのなかでは控えめに感じてしまいますが、これもかなり大がかりなメニューです。

フロント側は内部を確認していませんが、この感じだとシート下面ギリギリまでホイールアーチが攻め込んでいることでしょう。

さらには、よく見ないと気づけませんが、ボディの下端を60mmカットしてさらに低く見せるという大胆な手法も加えられているようです。グラフィティで識別が難しくなっていますが、スライドドアの下側がごっそりありません。これにあわせて、既存のオリジナルバンパーも前後加工して装着されているようです。

ボディサイドに施されたグラフィティも見どころでしょう。これも手間を惜しむならラッピングで済ませてしまうところですが、壁面におこなうように、スプレーを駆使して直接ペイントされています。

このハイエースが実際に走るところが見てみたくなりました。